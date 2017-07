El relato del hincha agredido por Centurión: "Me amenazó de muerte"

"Fui a hacer la denuncia, los policías se miraron y me dijeron: "¿Otra vez Centurión? Todos los días un quilombo distinto con este pibe...", aseguró el hincha Xeneize que, al momento de hacer la denuncia y que el escándalo se conociera públicamente, indicaba que le gustaría que el jugador siga su carrera con la azul y oro.





"Centu me amenazó de muerte, me dijo de todo, pero en la cancha es crack y muy importante para el equipo. De hecho, soy el único pibe de mi grupo de amigos que lo banca a pesar de todos los problemas que tiene. Yo quiero que se quede, que esto no afecte la negociación", decía convencido el implicado, de 32 años.



Sin embargo, el DT de Boca Guillermo Barros Schelotto se cansó de los escándalos del jugador y le pasó la posta al presidente Daniel Angelici, quien le puso una serie de condiciones en materia de comportamiento, lo cual generó la bronca de Centurión.





UNO Santa Fe - Minutouno