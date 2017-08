El santafesino Chichizola la rompió pero no pudo evitar la derrota de Las Palmas ante Valencia

El defensor argentino Ezequiel Garay fue titular hoy en la victoria de su equipo, Valencia, ante Las Palmas por 1-0 como local, en un partido correspondiente a la primera fecha de la liga de fútbol de Primera división de España. En el conjunto amarillo fue figura el arquero santafesino Leandro Chichizola, exjugador de Sanjustino, Unión y River.



Además, el delantero nacional Jonathan Calleri (ex Boca) estuvo desde el arranque en Las Palmas y, al igual que Garay, completaron los 90 minutos del encuentro. A su vez, el punta Sergio Araujo (ex Boca) ingresó a los 33m. del complemento en el visitante.

El delantero italiano Simone Zaza (ex West Ham de Inglaterra) convirtió el único gol del cotejo a los 22' del primer tiempo.



Previamente, Leganés, con Alexander Szymanowski (ex Recreativo de Huelva), Ezequiel Muñoz (ex Boca) y Martín Mantovani (ex Atlético de Madrid) entre sus titulares, superó a Alavés de Luis Zubeldía por 1-0 ante su gente.



El ex Olimpo de Bahía Blanca Nereo Champagne y el ex Banfield Mauro dos Santos estuvieron en el banco de suplente de Leganés.



La fecha continuará este sábado con el debut de Atlético Madrid, del DT Diego Simeone y los futbolistas Axel Werner, Augusto Fernández, Ángel Correa, Luciano Vietto y Nicolás Gaitán, contra el reciente ascendido Girona como visitante.



Además, la jornada tendrá los partidos con Celta de Vigo (Gustavo Cabral y Facundo Roncaglia)-Real Sociedad (Gerónimo Rulli) y Sevilla (DT Eduardo Berizzo; Nicolás Pareja, Joaquín Correa, Gabriel Mercado, Éver Banega, Guido Pizarro, Franco Vázquez y Walter Montoya)-Espanyol (Pablo Piatti).



Finalmente, el domingo iniciarán su camino los dos máximos candidato al título: Barcelona (Lionel Messi y Javier Mascherano) y Real Madrid frente a Betis y Deportivo La Coruña (Federico Cartabia), respectivamente.



A su vez, el mismo día chocarán Getafe (Emiliano Martínez, Daniel Díaz y Nicolás Gorosito)-Atlhetic Bilbao; el lunes concluirán la jornada Levante-Villarreal (Mariano Barbosa y Leonardo Suárez) y Málaga (Emanuel Cecchini)-Eibar (Gonzalo Escalante).