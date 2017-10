El seleccionado Sub 18 de Santa Fe logró el gran objetivo

Llegó a su fin el Argentino Sub-18 para Santa Fe que se realizó en Mendoza. El certamen deja como saldo positivo para la ASH la permanencia en la categoría una temporada más. El seleccionado logró superar una difícil prueba este domingo por la mañana al vencer 4-2 a Cuenca del Salado. El duelo definió el decimotercer y decimocuarto puesto del certamen, donde los tres últimos descendieron (Santiago del Estero, Río Negro y Cuenca del Salado).

El elenco santafesino llegaba con la obligación de ganar. No servía otro resultado. Según se informa en la página oficial de la ASH, Santa Fe abrió el marcador con la anotación de Sofía Fernández a los ocho minutos del primer cuarto. Sin embargo, el conjunto del sur bonaerense, alcanzó la igualdad sobre el segundo parcial.

Pero, la ASH volvió a golpear de manera inmediata a través de un corner corto que mandó Stefanía Antoniazzi al fondo de la red para irse al descanso 2-1. Sobre la última parte del cuarto final, el equipo de Edgardo Fernandez logró desnivelar y estirar la ventaja que le dio mayor tranquilidad. Josefina Orellano marcó su segundo gol en el certamen, para el 3-1. Luego, nuevamente Sofía Fernández, desde un corto, puso el 4-1. Hubo lugar para el descuento del rival a tres minutos del final que fue el 4-2 con el que Santa Fe cerró el certamen logrando la permanencia.

Tiempo de análisis

Al término del encuentro, Edgardo Fernández sostuvo que "Como objetivo deportivo, dejamos a Santa Fe en la A, que era lo principal. Había otras metas que no logramos cumplir, como la de pelear más arriba. Fuimos competitivos. Tuvimos partidos muy desgastantes siempre con rivales complicados. A Mendoza, le costó ganarnos 3-2 y otra hubiese sido la historia si nos llevábamos algo más, si no fuese por un rebote desafortunado en uno de sus goles. Frente a San Rafael, lo jugamos muy bien. Erramos ocasiones clarísimas y las bahienses fueron más prácticas que nosotros en una cancha compleja para hacer pie. A lo largo del certamen, perdimos varias piezas claves por distintas lesiones. Con Litoral, nos repusimos de un 0-3, estuvimos a tiro del empate y lo fuimos a buscar, demostrando para lo que estábamos realmente. Ayer, con Santiago del Estero marcamos diferencias, donde los duelos iniciales nos sirvieron para tener una dinámica y ritmo diferentes y superarlos. Hoy ante Cuenca del Salado, fue un partido con muchos nervios, donde se jugaba a todo o nada. La afrontamos con muchas bajas al no contar con Mili Petruzzo, Carla Miraglio y Pili Benavides que afectaron el rendimiento del equipo. Las chicas nunca negociaron la actitud. Desperdiciamos muchas situaciones de gol, no estuvimos finos pero sobre el final, sacamos la ventaja que nos permitió manejar el trámite. Rotamos todas las jugadoras en un merecido triunfo. No podemos conformarnos con esto. Hay que seguir trabajando para fortalecer y mejorar nuestra competencia y romper con lo parejo que estuvimos en este torneo".

Este seleccionado acumuló dos triunfos (5-1 a Santiago del Estero y 4-2 a Cuenca del Salado), un empate (0-0 con San Rafael) y tres derrotas (3-2 vs Mendoza, 3-1 vs Bahía Blanca y 4-2 vs Litoral).

Goleadoras: Stefanía Antoniazzi 5, Sofía Fernández 3, Josefina Orellano 2, Milagros Paniccia 1, Agustina Fernandez 1, Juana La Barba 1 y Julia Qúarchioni 1.

Para el 2018, Santa Fe tendrá a sus tres seleccionados (Sub-16, Sub-18 y Mayor) nuevamente en la A del hockey nacional. El Sub-14 buscará dar el gran salto en el Regional de la próxima temporada.