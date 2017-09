El técnico de Wilstermann se defendió y disparó contra Angelici

"Hablar de arreglos es una cobardía. Si River necesitaba más goles los hacía, porque jugó un partido excelente. Por eso tengo tranquilidad moral", explicó Roberto Mosquera en el programa No Todo Pasa de TyC Sports. Entonces, consultado por lo que había dicho Angelici, disparó: "Lamento sus declaraciones. Cuando Angelici esté a mi altura moral, podremos conversar".





Mientras Mosquera hablaba en televisión, en la radio otra vez salía Angelici para intentar suavizar sus declaraciones. "No quise decir que Jorge Wilstermann fue para atrás, sólo que me pareció que no jugó a nada. Me salió lo de equipo amateur pero sin ánimos de ofender a nadie", afirmó en Closs Continental.





Tras el partido, el club boliviano sacó un comunicado para acallar los rumores sobre un supuesto pacto para perder en el Monumental. Allí los dirigentes pedían respeto "hacia nuestro club y a la inteligencia de nuestra gente" y mostraban confianza en que la prensa no caerá "en la ingenuidad de creer en tanta ficción".





"Parecía que jugaban contra un equipo amateur". La frase pronunciada por Daniel Angelici impactó en River, donde recibió la respuesta de su presidente, Rodolfo D'Onofrio, y también en Jorge Wilstermann, el equipo que perdió 8-0 en el Monumental el último jueves por la Copa Libertadores. El técnico del club boliviano se defendió y también le pegó al dirigente de Boca.