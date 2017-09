El Tino Asprilla recibió una propuesta hot de una actriz porno colombiana

Faustino Asprilla tuvo una recordada carrera como futbolista, en la que vistió las camisetas de Parma, Newcastle y Palmeiras, entre otras instituciones. En sus palmarés se destaca la obtención de dos Copa UEFA y una Supercopa de Europa.





Sin embargo, actualmente se desempeña como columnista en una cadena televisiva y lanzó al mercado una línea de condones.





El ex jugador de la Selección colombiana ahora es noticia por la propuesta hot que recibió de Amaranta Hank, una reconocida actriz porno.

















"¿Cómo quedaría un video porno con @TinoasprillaH?", consultó la periodista y estrella colombiana del cine para adultos en su cuenta de Twitter.













Aunque no contestó públicamente, el ex deportista le dio un like al tuit de la pornostar. ¿Se animará el Tino Asprilla a protagonizar una escena de sexo con Amaranta Hank?













