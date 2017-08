El Tottenham de Pochettino comenzó la Premier con victoria

Tottenham, dirigido por Mauricio Pochettino, debutó en la primera fecha de la Premier League inglesa con una buena victoria: derrotó por 2-0 al Newcastle, que regresó de la mano de Rafa Benítez a la categoría top tras un año relegado en Segunda.

En el primer tiempo, a los Spurs les costó lastimar a los locales, pero con la expulsión de Jonjo Shelvey en el comienzo del complemento, el encuentro se hizo más fácil para los del Norte de Londres. A los 21', Dele Alli aprovechó una genial asistencia de Christian Eriksen y puso el 1-0. Menos de diez minutos más tarde, Ben Davies estiró la diferencia gracias a otro pase del danés.

Erik Lamela, por su parte, no formó parte de la convocatoria de los de Pochettino y no regresará hasta mediados de septiembre, por una operación en la cadera. Tottenham aún no realizó ninguna incorporación en todo el mercado de pases, pero mantuvo a todas sus figuras (con la excepción de Kyle Walker, que emigró al Manchester City) y continúa con su buen andar.