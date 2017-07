El triunfo de David ante Goliat: 9 de Julio dejó a Colón afuera de la Copa Santa Fe

Colón comenzó como bien se dice, con el pie izquierdo en el segundo semestre de este 2017, al perder como local ante 9 de Julio de Rafaela, equipo que milita en el Federal B por 1-0, con gol de Guillermo Funes, a los 31' del primer tiempo y de esta manera quedó rápidamente eliminado de la Copa Santa Fe





Sin dudas que se trató de una verdadera sorpresa lo que arrojaron los 90' ya que si bien el arquero vistante Julián Maina fue la gran figura del encuentro, el rendimiento del Sabalero lejos estuvo de ser confiable y por eso terminó cayendo ante un adversario que milita en el Torneo Federal B.





Quizás el atenuante más importante para el elenco que conduce Eduardo Domínguez es que está en la etapa más dura de la pretemporada y que recién el jueves el DT había desarrollado la primera práctica de fútbol. De todos modos, la diferencia de jerarquía entre un plantel y otro presuponían que aún este Colón en fase de preparación no debía tener inconvenientes superar a su rival.





Incluso el técnico sabalero puso en cancha un equipo competitivo, con varios titulares y otros que no fueron de la partida por no estar habilitados (Ortiz, Rodríguez y Estigarribia) o lesionados (Conti). Incluso en la segunda etapa mandó a la cancha a Pablo Ledesma y Diego Vera con la clara intención de dar vuelta la historia que finalmente no terminó sucediendo.





En el arranque del cotejo sorprendió 9 de Julio ya que dispuso de dos chances muy claras para marcar que fueron conjuradas por el debutante Gonzalo Marinelli. A los 7' Juan Rodríguez ganó en velocidad por el sector derecho y ante la rápida salida del arquero sabalero remató pero el balón fue enviado al córner por las manos de Marinelli.





Y en la acción siguiente dentro del área chica Guillermo Funes cabeceó hacia atrás y el ex-Huracán nuevamente estuvo rápido de reflejos para retroceder sobre sus pasos y manotear el balón hacia el tiro de esquina. Sorprendió en ese arranque el conjunto rafaelino con una postura agresiva presionando arriba y tratando de confundir al bloque defensivo del elenco local.





Pero después del primer cuarto de hora, el Sabalero comenzó a imponer condiciones y en consecuencia a generar varias situaciones como para convertir. A los 16' Cristian Guanca quedó mano a mano con Maina pero no definió bien el Chino y el arquero ganó el duelo. Una situación similar se produjo a los 40' cuando Gustavo Villarruel con todo el tiempo del mundo quedó de frente a Maina y el 1 otra vez fue el héroe de la película.





No obstante, antes de esta última acción llegó el único gol del partido, que fue un verdadero golazo por intermedio del 10 Funes que sacó un zurdazo desde un costado luego de superar al debutante Franco Quiroz y a Adrián Bastía. El balón se metió al lado del caño izquierdo pese a la estirada de Marinelli que nada pudo hacer.





Una sopresa en el Brigadier López dado que en ese momento el que dominaba era Colón y el conjunto rafaelino ya no mereodaba el arco rojinegro. Incluso unos minutos antes Nicolás Leguizamón dentro del área remató y el balón lo terminó despejando casi en la línea Flavio Díaz.





Disconforme con lo hecho en la primera etapa, para el inicio de la segunda etapa, el entrenador mandó a la cancha a Pablo Ledesma y Tomás Chancalay y se quedaron en los vestuarios Villarruel y Sandoval. En los segundos 45' y como era previsible Colón monopolizó el balón pero le faltó claridad como para generar situaciones claras de gol.





El visitante apostó decididamente a la contra pero se retrasó demasiado en el campo de juego. Ingresó Diego Vera por otro de los debutantes Facundo Garcés y terminó jugando con tres en el fondo. Pero la superpoblación de jugadores en ofensiva tampoco le dio réditos y fue Emanuel Olivera con un par de cabezazos el que más inquietó.





Tuvo una Bernardi pero le faltó convicción para rematar dentro del área y nuevamente fue Maina el responsable de mantener el arco en cero. Por otra parte 9 de Julio lo pudo definir luego de un error en la salida de Ledesma pero el disparo de Kevin Muñoz se fue besando el caño izquierdo.





El pitazo final de Carlos Boxler luego de adicionar cinco minutos desató el festejo loco del banco rafaelino, de los jugadores que estaban dentro del campo de juego y de los hinchas que alentaron durante los 90' en la cabecera sur. Un triunfo histórico para el León rafaelino y una decepción para Colón.





Está claro que la eliminación de la Copa Santa Fe repercute más en lo económico que en lo futbolístico, dado que de pasar el Sabalero tenía la chance de jugar dos partidos ante Newell's y seguir generando ingresos como lo es por ir pasando de fase. Para muchos jugadores de Colón se trató de una oportunidad que a la luz de los resultados la mayoría no terminó aprovechando.





Formaciones

Colón: Gonzalo Marinelli; Lucas Ceballos, Facundo Garcés, Emanuel Oivera, Franco Quiroz; Gustavo Villarruel, Adrián Bastía, Christian Bernardi y Cristian Guanca ; Nicolás Leguizamón y Tomás Sandoval. DT: Eduardo Domínguez.





9 de Julio: Julián Maina; Mariano Canavesio, Flavio Díaz, Juan Caro, Andrés Velazco; Hugo Góngora, David Cardelino, Juan Rodríguez, Maximiliano Aguilar; Guillermo Funes y Rubén Tarasco. DT: Maximiliano Barbero.





Estadio: Brigadier López.





Árbitro: Carlos Boxler.





Goles: PT 31' Guillermo Funes (9 de Julio).





Cambios: PT 28' Kevin Acuña x Andrés Velazco (9 de Julio), ST 0' Pablo Ledesma x Tomás Sandoval, Tomás Chancalay x Gustavo Villarruel (Colón), 21' Marcos Valsagna x David Cardellino (9 de Julio), Diego Vera x Facundo Garcés (Colón), 27' Kevin Muñoz x Hugo Góngora (9 de Julio).





Amonestados: Bastía, Leguizamón, Vera y Ceballos (Colón), Díaz, Cardellino y Caro (9 de Julio).