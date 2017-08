El Turismo Carretera festeja con la prueba especial de los 1.000 kilómetros

Este fin de semana se desarrollarán los 1.000 kilómetros de Buenos Aires del Turismo Carretera como parte de los festejos por los 80 años de la categoría. La prueba se desarrollará en el circuito número 12 de 5.461 metros en el autódromo Juan y Oscar Gálvez de Buenos Aires.

La gran fiesta de la categoría organizada por la ACTC está por comenzar, ya que este 5 de agosto, justo se cumplen 80 años de aquellos comienzos en 1937. Esta competencia especial tiene como particularidad que cada piloto compartirá su auto con uno o dos invitados.

Los equipos y los autos están preparados para hacer frente a todo un desafío, una carrera que será un éxito, pero con mucha adrenalina para todos, fuera y dentro del trazado.





tc1000 2.jpg



Una de las presencias importantes es la del piloto santafesino Gastón Rossi quien formará parte del equipo de Matías Rossi con Ford. El volante de nuestra capital, que actualmente compite en el TC Pista, nació el 22 de enero de 1990, tiene 27 años, y empezó su carrera deportiva en el karting.

En 2008 debutó en la Fórmula Renault y en 2009 participó de 1 carrera del Top Race Junior. Luego, en 2010 y 2011 volvió a ser parte de la Fórmula Renault Argentina para llegar en 2012 a ser campeón de la Fórmula 4 Nueva Generación. En 2013 se produjo su debut en el TC Pista Mouras y, un año después, pasó al TC Mouras donde participó hasta 2016. Esta temporada comenzó a correr en el TC Pista.

El Misíl, quien ganó los 500 kilómetros de Olavarría, destacó que "me lo recomendó Alcides Patti, y me pareció una buena opción. Me contacté con él y le dimos para adelante. Gastón estaba con muchas ganas de hacerlo y le gustó la idea y le cayó muy bien la invitación mía".

A su turno, el santafesino Rossi, comentó que "Con Matías estuvimos ya trabajando en la ubicación de la butaca. Estamos planeando la estrategia para la carrera. Seguramente comience Matías la competencia. Yo seguramente estaré girando mucho en los entrenamientos. Eso va a ser muy importante para mí, para conocer bien el auto".

Otro de la zona que estará en la Capital Federal participando de la gran carrera del TC es el rafaelino Nicolás González quien con su Torino compartirá butaca con Oscar Sánchez y Damián Markel. "Va a ser un desafío muy grande poder competir con tres pilotos. Va a ser un trabajo en equipo. Estamos muy contentos de poder representar a la región en esta fecha tan importante para el TC" destacó el representante de Rafaela.





tc1000 3.jpg



La lista de las duplas y tríos de los 10 punteros del certamen para los 1.000 kilómetros son los siguientes: José Luis Di Palma, Javier Jack y Nicolás Dianda (Torino); Agustín Canapino, Federico Alonso y Matías Canapino (Chevrolet); Christian Ledesma, Walter Antonio Hernández y César Augusto Carinelli (Chevrolet); Gastón Mazzacane y Daniel Nefa (Chevrolet); Facundo Ardusso, Tomás Urretavizcaya y Gustavo Micheloud (Torino); Gabriel Ponce de León, Federico Pérez y Lucas Alonso (Ford); Jonatan Castellano, Jerónimo Testi y Fernando Iglesias (Dodge); Mauricio Lambiris, Gastón Ferrante y Lautaro De la Iglesia (Ford); Matías Rossi y Gastón Leonardo Rossi (Ford); Juan Manuel Silva, Juan Tomás Catalán Magni y Matías Guiffrey (Ford).

El gronograma de actividades es el siguiente:

Viernes 4/8:

15, 1° Entrenamiento TC A Libre - 25 minutos

15.20 1° Entrenamiento TC B Libre - 25 minutos

16.40 2° Entrenamiento TC A Libre - 25 minutos

17.10 2° Entrenamiento TC B Libre - 25 minutos

Sábado 5/8:

14, 1° Entrenamiento TC A Libre - 25 minutos

14.28 1° Entrenamiento TC B Libre - 25 minutos

16, 2° Entrenamiento TC A Libre - 25 minutos

16.28 2° Entrenamiento TC B Libre - 25 minutos

Domingo 6/8:

10.15, Largada 1000 KM de TC