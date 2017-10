El uno por uno de Argentina en el empate ante Perú

Gabriel Mercado (5): No tuvo demasiados problemas en la marca, pero le costó soltarse en ataque y se equivocó con la pelota en los pies por apurarse.





Nicolás Otamendi (6): Tuvo una noche aparte con Guerrero en donde ganó más de lo que perdió, se salvó de ser amonestado por una dura infracción al punta peruano.





Javier Mascherano (6): Bien para anticipar y cortar, por allí con la pelota en los pies acertó pero también se equivocó. De todas maneras es uno de los símbolos del equipo y lo demostró en los 90'.





Marcos Acuña (6): Correcta actuación, cuando pudo se proyectó aunque está claro que es más útil como carrilero que como lateral. De todas maneras cumplió.





Ever Banega (4): Flojo partido, no condujo y tampoco fue vertical para meter pases entre líneas. No estuvo preciso con la pelota en los pies y es por eso que se fue reemplazado.





Lucas Biglia (5): En el arranque cometió una infracción por la que fue amonestado, pero también pudo ser expulsado. En la segunda etapa el arquero Gallese le sacó un disparo que iba al ángulo.





Ángel Di María (2): Inexistente actuación, no pesó a los largo de los 45' que jugó y no hizo ninguna jugada auspiciosa. Habrá que replantearse su continuidad en el seleccionado.





Lionel Messi (6): Fue el más desequilibrante y el que participó de las acciones más peligrosas como para convertir, pero extrañamente falló en las definiciones dentro del área.





Alejandro Gómez (4): Arrancó bien pero fue perdiendo preponderancia, tuvo un mano a mano dentro del área pero remató al cuerpo del arquero.





Darío Benedetto (4): Falló en todas las que tuvo, si bien mostró mucha movilidad cuando debió convertir no resolvió de la mejor manera.





Emiliano Rigoni (4): Tuvo una chance muy clara debajo del arco pero su remate se fue desviado, luego de esa acción pasó prácticamente desapercibido.





Fernando Gago (-): Jugó un puñado de minutos y se fue lesionado en la rodilla izquierda.





Enzo Pérez (-): Ingresó para suplantar a Gago pero se dedicó a tocar corto y lateralizar por lo cual su rendimiento resultó improductivo.

































Sergio Romero (6): No tuvo trabajo hasta la última jugada del partido en donde sacó un tiro libre de Guerrero que se metía en el ángulo.