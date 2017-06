El video del Kun que hizo explotar de bronca a la hija de Maradona

La relación de Gianinna Maradona y Sergio "El Kun" Agüero, padres de Benjamín, no está pasando por el mejor momento hace tiempo.





Gianinna se volcó a Twitter para descargarse contra el papá de su hijo, a quien cuestionó sin mencionarlo.





"Me da mucha pena que teniendo tanta gente alrededor no tengas uno que te diga que lo primero es TU HIJO", expresó la hija de expresó la hija de Diego Maradona





Embed Me da mucha pena q teniendo tanta gente alrededor no tengas uno q te diga q lo primero es TU HIJO. — Gianinna Maradona (@gianmaradona) 21 de junio de 2017



Antes, además, cuestionó el viaje que hizo el futbolista y novio de La Princesita Karina junto a otros chicos de vacaciones: "Viste? A mi también me sorprendió! Pensé q era viaje romántico de novios y me había re copado con q no viaje pero NO, viajaron chicos!".





Embed Viste? A mi también me sorprendió! Pensé q era viaje romántico de novios y me había re copado con q no viaje pero NO, viajaron chicos! — Gianinna Maradona (@gianmaradona) 21 de junio de 2017 Embed Cuanto podía pasar para q haga lo q hizo hoy el "amigo de vacaciones" @dalmaradona ♀️ — Gianinna Maradona (@gianmaradona) 19 de junio de 2017







Todo mal entre ellos.





Embed Una publicación compartida de Karina La Princesita (@princesita_karii) el 13 de Jun de 2017 a la(s) 9:06 PDT







Fuente: Primicias Ya