"Ellos fueron más vivos"

Fue una semana muy particular para Unión, ya que le tocó volver al trabajo después de haber perdido el Clásico en casa, algo que golpeó duro al grupo. Es verdad que el lamento durará un par de días más, pero todos saben que no hay que dormirse en los laureles, ya que a la vuelta de la esquina ya se viene un nuevo partido.

En este caso, el Tate visitará mañana, a partir de las 16, a Banfield y con arbitraje de Mauro Vigliano, con el fin de recuperarse y volver a meterse dentro de los equipos que pelean por cosas importantes.

Con la baja de Manuel De Iriondo (expulsado ante Colón), el entrenador rojiblanco Juan Pablo Pumpido meterá mano en el armado de los once con el fin de solucionar aquellas falencias que se produjeron en el duelo disputado en el 15 de Abril. Es así como, en el cambio directo de peón por peón, Nelson Acevedo recuperará la titularidad en lugar del rubio mediocampista para hacer dupla con Martín Rivero en el círculo central. Pero también hará variantes tácticas, como los ingresos de Rodrigo Erramuspe por Agustín Sandona y de Nahuel Zárate por Diego Godoy. De esta manera, Bruno Pittón se adelantará para desempeñarse como volante por izquierda.

Con esto, el DT pretende darle experiencia al conjunto que necesita recuperar la solidez que le era característica. El resto de los protagonistas serán los mismos, con la idea de tocar lo menos posible la estructura principal. Si bien Pumpido no lo confirmó abiertamente, está más que claro que así saldrá al Florencio Sola.





"Mentalizados en ganar"

El primero en hablar en esta semana fue precisamente el entrenador, que hizo su análisis sobre lo que pasó y lo que vendrá. Después fue turno de los jugadores, quienes también trasladaron sus sensaciones sobre las repercusiones que hubo por caer ante el rival de toda la vida. Uno de ellos fue Lucas Gamba, quien reconoció que "lo asimilamos mal. Es una derrota que te deja mucha bronca. No pensábamos que el partido podía salir así. Creo que ninguno de nosotros tenía ni siquiera la esperanza de empatar, sino que solo teníamos en la cabeza ganar. Se jugó mal, no salieron las cosas y por eso terminamos perdiendo".

Además, resaltó la importancia de pensar en lo que viene, cambiando la mentalidad y reponiéndose rápido: "Pusimos punto final a lo que pasó, porque no nos sirve de nada seguir matándonos la cabeza con haber perdido ese partido. Sabemos que era el más importante para ganarlo, pero no se pudo y ahora solo nos queda pensar en Banfield. Necesitamos ganar todos los partidos posibles para pretendernos bien arriba, que es lo que necesitamos".

A la vez, estableció que ahora "estamos mentalizados en ganar, porque queremos sumar de a tres y seguir arriba. Si hablamos de revancha, creo que solo es posible en otro Clásico".

"Es fea realmente la sensación. Nos sentíamos que podíamos ganarlo, que si hacíamos un buen partido nos lo llevábamos. Es la mayor bronca que tenemos, porque no pudimos jugar bien y tampoco nos salieron las cosas", acotó, en lo que fue una reflexión muy profunda.

"Ahora todo pasa porque este tipo de situaciones no vuelvan a suceder, de jugar así tan mal. Si nosotros volvemos a mostrar lo que somos, tenemos mucha posibilidad de ganar todo, porque tenemos muy buen equipo", manifestó el delantero.

En el ida y vuelta con los medios, el mendocino hizo un balance sobre lo que pasó en el partido ante Colón, resaltando los puntos neurálgicos: "Quizás lo más notorio fue la falta de manejo de pelota, más que nada, porque veníamos haciéndolo bien y siendo profundos. En este caso, jugamos mucho al pelotazo, a dividir todo y así se nos complicó. Fue un partido muy parejo y más para un empate que otra cosa, porque ninguno estaba jugando bien, pero ellos fueron más vivos en varias pelotas paradas y por eso nos lamentamos".





Una parada complicada

Pese a ser fecha FIFA, se acordó que los equipos que no tuvieran jugadores convocados podían disputar sus encuentros correspondientes a la 17ª fecha. Es así como, justamente, Banfield y Unión no cuenta con citaciones y saldrán a la cancha a continuar con la actividad, al igual que muchos otros. Precisamente en alusión a esto, Lucas Gamba no obvió hablar de su rival, al que tildó como una prueba complicada de superar: "Es un equipo durísimo, que tiene muy buenos jugadores, de buen pie y que además son rápidos. De todas maneras, si estamos bien parados y cuando agarramos la pelota la administramos correctamente, le podemos hacer mucho daño, porque nosotros tenemos grandes jugadores".

Finalmente, insistió en que "acá lo importante es pensar en nosotros, de mejorar lo que nos faltó en el último partido, en ser más protagonistas y agarrar la pelota para vulnerar al rival. Si salimos pensando en el contrario, tenemos pocas chances de ganar. Por eso hay que pensar en nuestro trabajo y nada más".