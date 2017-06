Emanuel Britez podría jugar en Belgrano

Sin embargo, en esta oportunidad parecen ser muy concretas las chances para que el defensor cambie de club y en este sentido la alternativa que surgió en las últimas horas da cuenta de un interés muy firme por parte de Belgrano. Por lo cual se dice que el secretario deportivo Juan Carlos Olave en las próximas horas tomaría contacto con los dirigentes tatengues para avanzar en las gestiones.





Recordemos que Britez no jugó los últimos cuatro partidos del campeonato, ya que estuvo algunos días internado por un cuadro febril y fue sometido a una serie de estudios. De esta manera, no estuvo a disposición del cuerpo técnico, salvo en el cotejo ante Boca en el que ocupó un lugar en el banco de relevos pero no ingresó.





Pero además no podrá estar en el encuentro por los 32avos de la Copa Argentina, en el que Unión enfrentará este jueves a Nueva Chicago, dado que el año pasado fue expulsado ante River cuando el Tate cayó en Mar del Plata por 3 a 0.





Así las cosas, es factible que Britez haya jugado ante Estudiantes el último partido con la camiseta rojiblanca teniendo en cuenta la oferta que llegaría por parte de Belgrano. Más allá de que también se mencionaba a Olimpia de Paraguay como otro posible destino del lateral. En este campeonato, el defensor que tiene 25 años disputó 19 encuentros y marcó dos goles.

















En cada mercado de pases el nombre de Emanuel Britez surge como una posibilidad de ser transferido, incluso el propio jugador en su momento manifestó que era el momento de cambiar de aire. Pero después eso no sucedió y en consecuencia continuó vistiendo la camiseta rojiblanca siendo uno de los referentes del plantel.