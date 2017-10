Emiliano Boffelli, ternado como revelacion internacional

World Rugby confirmó los primeros nominados para los Awards 2017, que se llevarán a cabo el 26 de noviembre en la Salle des Etoiles en Monte Carlo y la noticia tiene un argentino como protagonista.





El wing rosarino, Emiliano Boffelli, integra la terna para el "Jugador Revelación de World Rugby 2017" y es hasta ahora, el único integrante del Seleccionado Mayor que competirá por un premio en la tradicional gala que lleva adelante World Rugby en cada temporada.





Además del fullbacks surgido en Duendes de Rosario, completan la terna el wing neozelandés, Rieko Ioane, y el centro francés, Damian Penaud. Este premio lo recibió el año pasado el segunda línea de Inglaterra: Maro Itoje, y en 2015 el All Black, Nehe Milner-Skudder.





Rugby 1.jpg







Para ser elegibles para este premio, los jugadores deben tener menos de un año en el seleccionado nacional mayor, y cabe destacar que entre los panelistas del jurado que eligen los ternados se encuentran ex internacionales como Felipe Contepomi y Melodie Robinson, entre otros.





El presidente de World Rugby Bill Beaumont dijo: "Los World Rugby Awards celebran la excelencia en el rugby, honrando a los mejores jugadores, entrenadores y equipos además de aquellos que le han dado tanto al deporte. La categoría para el jugador revelación es siempre interesante ya que nos da una idea del nivel de talento joven que hay y quienes son las posibles grandes estrellas del futuro. Es un gran logro recibir la nominación y cada uno de estos tres jugadores debe sentirse orgulloso de haber llegado a este nivel del proceso de elección."





Rugby.jpg







El miembro del panel de votación del World Rugby Breakthrough Player of the Year Felipe Contepomi dijo: "La competencia en esta particular categoría este año ha sido muy elevada y fue muy difícil elegir estos nominados. Fue un año con muchos debutantes de gran nivel en el rugby internacional y nos encantaría ver a todos ellos en Rugby World Cup 2019 en Japón. Felicito a los nominados y le digo a los jóvenes jugadores en todo el mundo que sigan trabajando duro."





Esta es una de las doce categorías de los Awards, que incluyen World Rugby Men's y Women's Players of the Year (premio World Rugby masculino y femenino), World Rugby Team of the Year (equipo del año), World Rugby Men's y Women's Sevens Players of the Year (jugador masculino y femenino de seven) y Award for Character (premio a la personalidad).





Producto del sistema juvenil argentino, Boffelli representó a su país en M18, M19 y M20 antes de una severa lesión de rodilla que pudo haber cortado su carrera. Por suerte volvió más fuerte y rápido y jugó su primer test-match este año. Si bien puede jugar en todas las posiciones de la línea de backs, este habilidoso rugbier se acomodó en una de las puntas del equipo argentino. Con buen juego de aire, sólido en defensa y capaz de sumar con penales desde larga distancia, este joven de 22 años es una gran apuesta de Los Pumas, con un brillante futuro por delante.