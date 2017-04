En Colón ya se frotan las manos

Desde que Lucas Alario llegó a River no paró de crecer. Es así como ya forma parte de las convocatorias de la Selección Argentina . Por eso no extrañó que rápidamente desde Europa comenzaran a llegar propuestas. Si bien es cierto que ninguna convenció, estuvo muy cerca de ir al fútbol chino, que había puesto sobre la mesa 18.000.000 de euros (es la cláusula de rescisión), pero no se concretó por la negativa del jugador.