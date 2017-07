En Inglaterra compararon a Maradona con el Che Guevara

"El Che Guevara vivió y murió por sus creencias guerrilleras, polarizando su opinión a medida que avanzaba. Diego Maradona hizo lo mismo, sólo que con los pies, y de vez en cuando, con sus manos", explicaron desde la prestigiosa revista inglesa Four Four Two para justificar la comparación entre dos referentes argentinos en la nomina que realizaron de los 100 futbolistas más importantes de la historia.





"La gente no usa las camisetas del Che Guevara, porque la Revolución Cubana llevó al comunismo a convertirse en la filosofía política dominante del mundo en los años cincuenta. Celebran un ser humano defectuoso, que como estudiante de medicina se horrorizó tanto de la explotación de Sudamérica que resolvió derrocar a los gobiernos por cualquier medio necesario", advierten a la hora de equiparar al líder político y al Diez, señalado por la publicación como el mejor de todos los tiempos.





Maradona le ganó la pulseada a Lionel Messi, quien se apropió de la segunda colocación. "La última década se reducirá a la era del Barsa de Messi. Los expertos, aficionados y escritores tratarán de expresar su grandeza con palabras y metáforas. Todos fracasarán", advierten a la hora de graficar su enorme talento.





El tercer peldaño fue para el brasileño Pelé, señalado como "el atleta que se convirtió en el jugador más completo que el fútbol nunca vio". El otro argentino en los puestos principales es Alfredo Di Stéfano, quien se ubica sexto, detrás del holandés Johan Cruyff (4°) y el portugués Cristiano Ronaldo (5°).





Los 10 mejores de la historia, según Four Four Two

1-Diego Maradona

2-Lionel Messi

3-Pelé

4-Johan Cruyff

5-Cristiano Ronaldo

6-Alfredo Di Stéfano

7-Franz Beckenbauer

8-Zinedine Zidane

9-Ferenc Puskas

10-Ronaldo

56- Daniel Passarella

58- Adolfo Pedernera

73- Omar Sívori

87- Javier Zanetti

98- Mario Alberto Kempes





UNO Santa Fe - Infobae