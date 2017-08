En la semana puede darse la llegada de Guido Mainero

Por ello, el presidente rojinegro José Vignatti puso sobre la mesa una oferta para adquirir el 50% de los derechos económicos en una cifra que oscilaría los 350.000 dólares. Pero la misma fue considerada insuficiente por parte de los directivos de la Gloria, aunque en este caso el presidente de Instituto Gastón Defagot se encuentra de viaje. De todos modos se dice que pretenderían la suma de 500.000 dólares por la mitad de la ficha.





Hace un par de semanas, se había mencionado que a Mainero lo quería Racing y que la Academia había ofertado 500.000 dólares por la mitad del pase. De todos modos, con el correr de los días no se avanzó y es por eso que Colón pisó el acelerador. También lo fue a buscar Talleres pero las gestiones no prosperaron.





Así las cosas, si los dirigentes sabaleros levantan la puntería y ofrecen un poco más de dinero es factible que se pueda concretar la operación. En este caso la entidad rojinegra estaría repitiendo lo que hizo cuando fue a buscar a Christian Bernardi, al mismo equipo y en el mismo puesto, dado que Mainero es volante por derecha y sería alternativa del antes mencionado.





Frente a este panorama, la sensación es que Mainero tiene muchas chances de jugar en Colón. Obviamente que los dirigentes no se apuran ya que cuenta con la base del plantel y le faltan los últimos retoques. Es por ello que seguramente la próxima semana pueda definirse esta operación y que el joven mediocampista se convierta en el octavo refuerzo.





En diálogo con Aire de Santa Fe 91.1 el jugador manifestó lo siguiente "Estoy un poco más contento porque la oferta se hizo formal. Hablé con Bernardi y me comentó sobre la ciudad, el plantel y de la manera de jugar del equipo.Además Domínguez me llamó para que sea parte del equipo. Soy un volante más extremo, con velocidad, me gusta jugar por afuera y soy de asistir a los delanteros".









Hace una semana Ovación anticipaba que la prioridad de Eduardo Domínguez para reforzar el carril derecho era el futbolista de Instituto Guido Mainero. El entrenador sabalero le comunicó a los dirigentes que hagan el esfuerzo para contratar al volante de 22 años y en eso están.