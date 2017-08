Enzo Francescoli: "Lucas Alario es intransferible para River"

La bomba explotó ayer. El Bayer Leverkusen de Alemania presentó una oferta millonaria para llevarse a Lucas Alario y el jugador no descartó su salida de River sino todo lo contrario. El club de Núñez, por su parte, respondió hoy a través de Enzo Francescoli, su manager: "La oferta se recibió y ya contestamos que Alario es intransferible", sentenció el uruguayo.





Pese a la postura de la institución, los directivos saben que no habrá nada que hacer si los alemanes pagan la cláusula de salida, de 24 millones de euros, en lugar de la oferta inicial, de 16 millones. "La única manera en que Lucas va a salir es similar a la de Driussi, que hizo uso de la cláusula", reconoció Francescoli en declaraciones a radio La Red.





En este contexto, si bien Enzo apuntó que la posible ida de Alario sería un golpe para River, "lamentablemente estamos en un mercado donde las cláusulas millonarias al final no sirven de mucho, y si no, miren el caso de Neymar. Nadie tiene nada seguro y es una pena, porque aparte nos quedamos sin la posibilidad de reemplazo porque no hay muchas opciones viables, y por el tiempo, porque estamos a 24 horas del cierre del libro de pases".





El uruguayo contó además que "los cupos que teníamos los estamos utilizando con Marcelo (Gallardo) para traer chicos jóvenes pensando en el futuro. Esto fue inesperado", reconoció.





Por último, con cierta esperanza de que el delantero decida quedarse en River, Francescoli lanzó: "Alario es un chico fantástico, esperemos que se quede para que le siga dando muchas cosas a River".