Erramuspe le respondió a Madelón desde Colombia

Rodrigo Erramuspe fue uno de los pocos jugadores de Unión que terminó salvando la ropa en el final de la pasada temporada, donde el equipo terminó hundido en el fondo de la tabla de posiciones y muy lejos de la zona de clasificación a las copas internacionales, uno de los grandes objetivos cuando había terminado la primera parte del campeonato.





Con la llegada de Leonardo Madelón, el defensor era contando como uno de los referentes del plantel para arrancar la próxima temporada. Encima la lesión de Leonardo Sánchez lo ubicaba como el gran referente de la última línea, que a hasta ese momento no era un gran dolor de cabeza para el DT.





Pero apareció el DIM de Colombia y pagó la cláusula de rescisión para llevarse al defensor, en la previa del primer partido ante Rosario Central por los cuartos de final de la Copa Santa Fe. Su partida molestó mucho a Madelón, quien en la conferencia posterior a la derrota en el Gigante de Arroyito cargó duro contra Manzana, tirando el siguiente concepto: "No me gusta tener a un jugador que no quiera estar en el plantel. Para eso, que siga se camino nomas. Esperaba que viniera a saludar aunque sea, pero ni eso. Me molesta que le dimos 15 días de trabajo y no dijo nada. Pero ya está, no me quedo esperando a ver qué hará. Estamos buscando variantes".





Erramuspe, ya en Colombia, arrancó con el pie derecho su estadía en el DIM, ya que el pasado domingo anotó uno de los goles en la agónica victoria frente a Patriotas. En la semana posterior a dicho triunfo, el defensor fue consultado sobre lo que había manifestado Madelón cuando se enteró de su partida de Unión y dio su versión de los hechos.





Erramuspe indicó que al DT apenas "lo conocía hace diez días", y que en ningún momento "hice nada fuera de lo legal". Aseguró que hizo uso de la opción que tenía en su contrato.