Escándalo en River: serían siete los jugadores que dieron doping positivo

El positivo de Mayada saltó por el partido que jugó el 18 de mayo ante Melgar por la Copa Libertadores. Ese día metió un gol y dio una asistencia en el triunfo por 3 a 2. Fuentes de la Conmebol confirmaron que no habrá quita de puntos para River, ya que el reglamento no lo estipula. Si las contrapruebas dan positivo nuevamente, los sancionados serán los jugadores.

Ante la aparición de estos nuevos casos -y no se descarta alguno más-, la duda está instalada en torno a lo sucedido. ¿Fue un error del cuerpo médico del club al haber suministrado algún sustancia no permitida? ¿Alguna medicación o complemento adulterado o contaminado? ¿Responsabilidad en el laboratorio (UCLA) a cargo de los análisis? No es una dato menor que hace unos días éste haya sido sancionado por la Agencia Mundial Antidopaje por ciertas anomalías a la hora de realizar los estudios.