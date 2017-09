España: El Aleti venció a Sevilla y sigue prendido bien arriba

Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego "Cholo" Simeone, le quitó el invicto al Sevilla que conduce su compatriota Eduardo "Toto" Berizzo al superarlo como local por 2-0 en un partido válido por la sexta fecha de la Liga española de fútbol.



El encuentro se jugó en el nuevo estadio Wanda Metropolitano y los goles del "Atleti" fueron anotados en el segundo tiempo, por el portugués Yannick Ferreira Carrasco al minuto de juego y por el francés Antoine Griezmann a los 24.



Con este resultado, el Atlético de Madrid se ubica segundo con 14 puntos, uno menos que el líder Barcelona, que jugará más tarde ante el Girona.





En el equipo "Colchonero" fue titular el argentino Luciano Vietto (ex Racing Club) y en el segundo tiempo ingresó su compatriota Angel Correa (ex San Lorenzo), mientras que también estuvo en el banco de suplentes Nicolás Gaitán (ex Boca).



El Sevilla, que quedó tercero con 13 puntos, tuvo como titulares a los argentinos Ever Banega (ex Boca y Newell's Old Boys), Gabriel Mercado (ex Racing Club, Estudiantes de La Plata y River) y Franco Vázquez (ex Belgrano de Córdoba).



En el equipo andaluz entró en el segundo tiempo el tucumano Joaquín Correa (ex Estudiantes de La Plata), mientras que otros dos argentinos, Nicolás Pareja (Argentinos Juniors) y Guido Pizarro (ex Lanús), estuvieron en el banco de suplentes pero no ingresaron.