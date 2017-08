Esperar hasta fin de mes

José Vignatti le firmó un poder a un empresario uruguayo para intentar ubicar al marcador central en un club del exterior. Eso hizo que surgieran diferencias con Silvio Villalba representante del futbolista que no estaba de acuerdo con la forma que se había manejado el empresario.





Conti tenía la promesa por parte de los dirigentes que en esta oportunidad no iban a oponerse a negociarlo y tenía que ver con que a principios del 2016 y ante una propuesta concreta de River para adquirir el 80% del pase en 2.400.000 dólares el propio Vignatti aún cuando no era dirigente se negó a transferirlo.





Ahora el panorama es distinto ya que el Flaco tiene un año más contrato y por eso pensaban que lo más conveniente era venderlo y el futbolista también estaba dispuesto a cambiar de aires. Pero con el correr de los días las ofertas que pensaban que podían llegar no lo hicieron.





De todos modos, no habría que descartar ninguna posibilidad dado que el representante está trabajando en la alternativa de conseguir algún equipo para concretar la operación. De todos modos sabe que no es sencillo dado que los dirigentes bajo ningún punto de vista quieren cederlo a préstamo que podría ser una de las opciones más viables.





Por las dudas los directivos ya tienen el contrato confeccionado para acercarle a Conti para renovar el vínculo por tres temporadas más. Lo quieren solucionar cuando arranque el torneo para que no haya ningún tipo de inconvenientes. A favor es que existe una excelente relación entre Vignatti y el jugador por lo cual en caso de no realizarse la transferencia confían en que no habría problemas para extender el contrato.









Mucho se habló en este mercado de pases de la posibilidad concreta de que Germán Conti sea transferido a Europa. Parecía que estaba abrochada su llegada al Zenit de Rusia, pero nunca existió una oferta concreta y es por eso que esa chance se desvaneció.