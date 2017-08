"Esta era la única manera de salir de River", dijo el empresario, en referencia a los casi 18 millones de dólares que deberá poner la institución germana para quedarse con los goles del punta millonario. "Lucas (Alario) no está contento por la manera que deja River pero es la única manera salir", amplió Aldave, en declaraciones a la señal de cable TyC Sports.





El atacante oriundo de Tostado, cuyo pase también es propiedad de Colón en un 40 por ciento, ejecutará la cláusula, aunque para ello se encontró con una dificultad: River no le brindó el número de cuenta para efectuar el depósito de casi 10,8 millones por la operación. Por tal motivo, el Pipa presentó esta tarde una nota en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la que solicita al organismo que "autorice a recibir el dinero" ante la dilatación de la situación que propone la entidad de Núñez, enojada con el representante, con Bayer Leverkusen y, por elevación, con el propio goleador.





"(Lucas) Alario no está haciendo nada malo" se defendió Aldave, quien sí se quejó por el hecho de que se hayan "filtrado" las fotografías en las que el delantero aparece con la camiseta número 13 de la entidad germana. "Nos pareció que estuvo mal que se hayan filtrado las fotos. No fue programada esa situación", apuntó el representante del jugador, que dejaría Buenos Aires en los próximos días para unirse al Bayer Leverkusen y ponerse a disposición del DT Heikko Herrlich.





A primera hora, el abogado de River, Gonzalo Mayo, había explicado los motivos por los cuales la entidad no otorgó el visto bueno para que se deposite el dinero en alguna de sus cuentas bancarias. "No recibimos ninguna información formal del pago, de todos modos no la vamos a aceptar porque la cláusula esta fuera del reglamento, porque la FIFA ampara al club que es perjudicado que es River", sostuvo el letrado. "Acá se discuten los tiempos legales y River está en competencia por eso no se puede hacer uso de la opción de esta cláusula, nosotros tenemos que defender nuestros derechos y la FIFA deberá resolver y en su caso se verá si hay una indemnización mayor para nuestro club", agregó Mayo.







Asimismo, Aldave se desentendió de este tema y aseveró"Entendemos a River y el enojo porque no tiene tiempo de otro refuerzo pero no es justo que quieran ''matarnos por esto'' y dejar a (Lucas) Alario como que se va por la parte de atrás, luego de todo lo profesional que fue con el club". Mientras que sobre los detalles porcentuales, el representante respondió: "El tema de Colón (que recibirá un monto cercano a los 4 millones de dólares), las quejas de River y todo lo que se está diciendo no nos corresponde, son los clubes lo que deben definir esos temas, el club pagará los 18 millones que corresponden y Alario se irá a Alemania", advirtió el empresario.

Pedro Aldave, representante del delantero Lucas Alario, dijo este martes por la noche que el pago de la cláusula de rescisión a River Plate "era la única manera de salir" y vincularse al Bayer Leverkusen alemán, que mostró interés en llevarse al delantero santafesino, de 24 años.