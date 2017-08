Estableció un nuevo récord mundial de velocidad en bicicleta

Stöckl y su equipo decidieron ir al desierto de Atacama, Chile , que suele ser paso en las últimas ediciones del Rally Dakar. Un lugar inhóspito, donde sólo hay piedras y cantos rodados. "Con el descenso de Nicaragua no me divertí todo lo que quería, no fue un gran reto. Cuando regresé a casa empecé a buscar otra montaña para tirarme y la encontramos en Chile", dijo con entusiasmo.