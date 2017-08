"Conforme por ser el primer partido y jugar en una cancha que siempre es difícil. De todos modos hicimos las cosas para ganar pero no pudimos sostener el resultado. Es una lástima, ya que en el mejor momento para asegurarlo nos quedamos pensamos que el partido estaba cerrado y no lo pudimos hacer", comenzó diciendo el entrenador.





Respecto al retroceso que tuvo el equipo luego del ingreso de Manuel De Iriondo en lugar de Claudio Aquino indicó: " El rival nos metió tres delanteros e instintivamente nos fuimos metiendo atrás. Está claro que un punto antes del inicio era bueno pero como se dio decís que lástima porque pudimos ganarlo. No obstante, el equipo está seguro atrás, no nos filtraron pases entrelineas y nos llegaron poco. Vamos armando el equipo de atrás hacia adelante, pero estamos tranquilos".





En otro de la charla destacó: "Estoy conforme, vi un equipo bien parado y con ganas de ganar. Es cierto que equipo se partió un poco en el segundo tiempo y cedimos terreno, pero no pudimos organizar la contra para definirlo. Newell's hizo lo suyo, pero es indudable que dejamos una buena imagen. Igualmente estamos con bronca porque queríamos los tres puntos".





Por último cuando lo consultaron si estaba cerrado el tema de los refuerzos respondió: " No está cerrado el tema refuerzos, pero todavía no hablé con nadie, estaba concentrado en el partido. Tengo que dialogar con la dirigencia y es cierto que Maldonado está inscripto. Pero más allá de esta situación me tranquiliza que jugamos de visitante ante dos rivales importantes y ganamos uno y empatamos otro. Lo que sí nos está faltando precisión".

Se demoró varios minutos Leonardo Madelón para hablar con la prensa, ya que primero analizó el encuentro dentro del vestuario con su cuerpo técnico y luego dialogó con los dirigentes que viajaron a apoyar el plantel hasta Rosario. Pese a la bronca por los dos puntos que se escaparon, el DT se mostró sereno y reflexivo para dar una opinión en relación a lo hecho por su equipo.