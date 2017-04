"Me molesta por mis hijos y por Messi y Masche que digan que, por ser amigos míos, Icardi no juega en la Selección", manifestó. El ex atacante de River y Barcelona de España hizo referencia a la imagen que circuló en las redes sociales junto con dos de los jugadores más influyentes nacionales, más el mediocampista español Andrés Iniesta, en su visita al plantel catalán en la previa del enfrentamiento ante Juventus de Italia por los cuartos de final de Liga de Campeones de Europa.









"La historia de la foto es bastante privada. No tengo ninguna red social, no me divierten y ni me gustan. Entiendo el juego de la prensa, pero no hay polémica con la Selección. Las fotos las teníamos mi ex esposa (Wanda Nara, actual pareja de Icardi) y yo, nadie más. Este quilombo está planeado", manifestó Maxi López.