Esteban Fuertes dejará de ser el técnico de Huracán Las Heras

"Tengo que resolver la desvinculación del cuerpo técnico. Ya hablé con Gonzalo Torres. Creo que necesitamos un cambio. Le manifesté que ellos me habían dicho que con un empate, no iban a continuar. Desgraciadamente no se pudo ganar y no podemos dejar pasar más el tiempo porque este torneo cuesta mucho", explicó Giardini a radio Nihuil



"Es muy alto el presupuesto y no podemos darnos el lujo de no ganar un partido. No estamos tomando una medida alocada", dijo en relación a la campaña que tiene a Huracán en la penúltima posición de la tabla de la zona 2 del Federal A y con solo cinco unidades.

"No responsabilizo al cien por cien al cuerpo técnico pero cada vez estamos peor y no quiero que entremos en un caos. Que haya jugadores que no se comprometan, es responsabilidad de todos", agregó en concordancia con lo que dijo apenas finalizó el encuentro respecto de la posible salida de algunos futbolistas del plantel que no siente comprometidos.

Sobre el posible reemplazante, Giardini no afirmó ni negó la posibilidad de la llegada de Alejandro Abaurre, ex DT de Gutiérrez y principal candidato a quedarse con el puesto de Fuertes.





"Si Abaurre está dentro del presupuesto del club, para mí es un técnico de primer nivel pero no he hablado con él. Antes habíamos charlado con Reggi y Del Bosco. No te puedo decir quién va a ser todavía. Estamos buscando un técnico que no tenga trabajo", fue lo único que aclaró el presidente, que también dejó la puerta abierta para un posible retorno de Gonzalo Torres al club en algún momento.

Huracán Las Heras busca nuevo entrenador. El empate con Gutiérrez fue el último partido en el banco de Esteban Bichi Fuertes. El presidente Rafael Giardini confirmó en Ovación 90 que acordará la desvinculación del cuerpo técnico en las próximas horas y se pondrá inmediatamente a trabajar para encontrar su reemplazante.