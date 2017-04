"Estos jugadores quieren sacar a Unión siempre adelante"

"No jugamos bien el primer tiempo. No encontramos la forma de romper el esquema de Defensa y Justicia , con cinco defensores, cuatro mediocampistas y un solo punto, y que nos impidió jugar. No logramos nunca tener la pelota. Tuvimos la intensidad, pero no la precisión. Es verdad que encontramos algunas jugadas aisladas para marcar y no lo hicimos. Además, no sabemos que pasó, si fue penal o no, o si no nos cobraron uno. Estaba lejos y no podía ver nada. Entonces por todo eso terminamos perdiendo".