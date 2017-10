Fantino, otra vez polémico: "Las puteadas me alimentan"

"Me gustaría saber quién pago el viaje del Brujito Manuel", fue una de las preguntas que se hizo en su programa de radio que se emite por La Red de Buenos Aires el periodista santafesino, Alejandro Fantino , que desde el comienzo de las Eliminatorias se mostró muy crítico con el equipo.





LEER MÁS: El duro mensaje de la mujer de Di María que se descargó en Instagram





"Es impresentable el pensamiento mágico de algunos dirigentes de AFA, porque es algo casi religioso. De última uno llevá a un santo o la Virgen de Luján, pero apostar por algo chamánico, no va". Ahora con la consumada clasificación al Mundial de Rusia, enalteció la figura de Lionel Messi, pero hizo foco inicialmente en la decisión de llevar a un brujo al partido contra Ecuador:









"Me pongo en el lugar de Messi y digo, llego cansado, fusilado, con un año de la p...que lo parió, donde nos jugamos cosas importantes y veo que estos impresentables me traen un brujo para ver si podemos abrir el arco en vez de preocuparse por otra cosa. Quiero hacer hincapié en el brujo, porque marca también lo que ayer (por este martes) ganó Messi. Viéndolo jugar y poniéndose el equipo al hombro. Vengo rompiendo las pelotas hace un montón con los amigos de Messi y realmente, después de lo que hizo en este último tiempo, la verdad que se ganó el derecho de armarse el equipo. La metió en el Mundial y ahora se llevó todo por delante. Si se siente cómodo de esta manera, rodéenlo para que juegue así. Hay que ser justo con las cosas y decir que Messi lo ganó", agregó a la par que encendió la mecha con frases polémicas.





Embed





Pero lejos de pasarlo, volvió a lo anterior: "Recomendaron un brujo. Un tipo que les hizo creer que iban a ganar. Estos son los tipos que le sacan plata a la gente y la verdad no hay que apelar a esto. A estas personas no le tengo ningún tipo de respeto, al brujito Manuel, que le sacan los pocos mangos que tienen a los jubilados".





LEER MÁS: Los rivales que le podrían tocar a la Selección en el Mundial





En el final, se tomó un instante para analizar los cánticos de los jugadores en el vestuario: "Para los p...periodistas, era en la intimidad del vestuario. Es interesante saber qué piensa Chiqui Tapia de los p...periodistas. Como dedican estas cosas. Tenemos por delante 35 años más de carrera y a algunos se le termina la historia mucho antes, atentos con eso. Que me lo diga un jugador es hasta divertido y te la tenés que bancar, pero de un dirigente... Yo me alimento de estas cosas. Las puteadas me alimentan".