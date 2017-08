Ferreyra: "Todos me recuerdan la serie con Unión"

Es el primer adelantado porque desde el lunes está en Santa Fe y entrena a la par con un grupo de juveniles que orienta Daniel Beltramo y están llevando a cabo una tarea especial.





Viene de tener una temporada importante, con el broche de oro de contribuir al título de Comunicaciones (Mercedes), siendo junto a Gastón Torre —otra ficha rojiblanca— los conductores del equipo. En diálogo con UNO Santa Fe, Santiago Ferreyra brindó detalles de su llegada a la capital provincial: "Más que nada mi representante estuvo en la negociación, yo sabía que en Comunicaciones no me iban a renovar y quería seguir en el TNA, para seguir jugando más, Pirincho (Beltramo) me conocía, me tenía visto y nos pusimos de acuerdo, fue medio rápido todo".









El base Santiago Ferreyra se suma como ficha U23. Proviene de Comunicaciones y ya entrena con la Primera local. pic.twitter.com/1DNyO65ntO — Club Atlético Unión (@clubaunion) 8 de agosto de 2017











Precisamente es un condimento especial volver a compartir la conducción de un equipo, en este caso Unión, junto a Gastón Torre. En este sentido, aportó: "Con Gastón (Torre) nos conocemos bien y por suerte hicimos una buena temporada juntos en Comunicaciones. Me parece que eso nos va a fortalecer, será importante para el equipo, teniendo en cuenta lo que hacemos cada uno".





"Todos me recuerdan esa serie"

Ferreyra no dudó en afirmar que "Unión es un club muy grande, hay muchos hinchas, se manejan bien los chicos, viven bien, con Pirincho como técnico que es muy conocido y todos saben la forma de entrenar. Desde que llegué me hablaron de aquella serie con Comunicaciones, que fuimos a un quinto partido y estuvimos a 6'' de quedar eliminados me acuerdo, todos con los que hablé aca se quedaron esa bronca por lo que sucedió".





Mano caliente

Si bien hace un par de horas pisó suelo santafesino, Ferreyra reconoció que "se va a hacer hincapié en la defensa y Pirinicho va a querer que tengamos muchos porcentajes de tres puntos, creo que mi rol será entrar de atrñas para cambiar el ritmo y ayudar al equipo". Y más adelante hizo alusión a su gran temporada donde terminó con el mejor porcentaje de tres puntos: "Por suerte la pelota entró seguido, eso depende mucho del entrenamiento y de tener mucha cabeza y la confianza de mis compañeros, esperemos que este año también se de como sucedió con Comunicaciones".









El nuevo Unión

En la parte final, Ferreyra se animó a enfatizar que "vamos a tener un lindo equipo, hay muchas fichas interesantes y conozco a todos, ojalá que se acoplen los extranjeros, queremos hacer un equipo unido como pasó en Comunicaciones, eramos un grupo solo, nunca pasó nada fuera de lo deportivo y siempre tiramos para el mismo lado. Por suerte llegamos bien alto y se coronó todo con el ascenso a la Liga Nacional".





Ficha personal Santiago Ferreyra nació en Hernando (Córdoba), 11 de marzo de 1997. Mide 188 centímetros y empezó a jugar en Centro Recreativo de Hernando hasta los 17, luego pasó a Hindu Club (Córdoba), donde permaneció dos años y medio, luego llegó como recambio de Lucas Piccarelli a Sarmiento de Resistencia en el TNA 2015/16 y el año pasado vistió la camiseta de Comunicaciones de Mercedes donde obtuvo el ascenso a la Liga Nacional.





Con Comu promedió 5,2 puntos; 1 rebote y 1,4 asistencias en 13' sobre el rectángulo. Fue el mejor tirador de tres puntos que tuvo el TNA en la temporada 2016/17 (53/109 con 48,6%).