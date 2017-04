El seleccionado argentino de juego reducido no tuvo un buen comienzo en el Seven de Singapur, octava etapa del Circuito Mundial de la especialidad.





En el Grupo C, Los Pumas 7´s perdieron ante Kenya y Australia, mientras que lograron recuperarse frente a Samoa. En consecuencia, Argentina jugará por el Challenge Trophy enfrentando esta madrugada a Francia. El equipo nacional viene de finalizar en la sexta ubicación en el Seven de Hong Kong, séptima etapa del World Seven Series.





En el primer cotejo de la jornada, los conducidos por Santiago Gómez Cora cayó frente a Kenya 22-7. El único ensayo para los de camiseta celeste y blanca lo consiguió Nicolás Méndez, y la conversión del cordobés Fernando Luna.





En la segunda presentación, Argentina mejoró y logró derrotar a Samoa por 17-7. Los puntos para los argentinos llegaron por intermedio de un try del bahiense Santiago Alvarez Fourcade, otro del cordobés Lautaro Bazán Vélez, más un try y una conversión del capitán cordobés Gastón Revol.





Finalmente, cerró su participación con una derrota frente a Australia por 19-7, logrando el único try Franco Sábato y la conversión el cordobés Gastón Revol. En los restantes cruces del grupo, Australia derrotó a Samoa 19-12, luego a Kenya 29-7, y Kenya a Samoa 17-7. Los cuartos de final por la copa de Oro la animarán: Fiji-Canadá, Inglaterra-Sudáfrica, Australia-Kenya y Nueva Zelanda-Estados Unidos.





El plantel argentino está integrado por los siguientes jugadores: Santiago Álvarez (Sociedad Sportiva), José Barros Sosa (Tucumán Lawn Tenis), Renzo Barbier (San Luis), Lautaro Bazán Vélez (Córdoba Athlétic), Lucas Belloto (Huirapuca), Felipe Del Mestre (Pucará), Fernando Luna (Córdoba Athlétic), Nicolás Méndez (Lomas Athlétic), Matías Osadczuk (Sitas), Gastón Revol (La Tablada), Germán Schulz (Tala RC), Javier Rojas (Uni de Tucumán) y Franco Sábato (Alumni).