Floyd Mayweather y Conor McGregor se enfrentaron cara a cara por primera vez

"Floyd quiere que yo venga aquí a su mundo, no es problema. Ningún peleador de MMA ha cruzado al otro lado así", arrancó el irlandés. The Notorius, como le dicen al europeo, dijo que no tiene miedo ya que "sus herramientas son limitadas". "Estará inconsciente en el cuarto round", predijo el campeón ligero de UFC.





Por su parte, el invicto monarca del boxeo dijo que "se necesitan a dos grandes guerreros para hacer una pelea como esta". "No me importa si es un ring o si es en un octágono, voy a patearte el trasero", disparó Money.





La gira seguirá por Toronto para una presentación el miércoles, luego irán a Nueva York el jueves y a Londres el viernes. Mayweather regresó de su retiro para enfrentar a una estrella de artes marciales mixtas (MMA) que nunca boxeó a nivel profesional. Los boletos aún no salieron a la venta y los precios no fueron anunciados para la pelea en vivo o a través de pago por evento (PPV).





Se espera que el combate se lleve a cabo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, si bien las negociaciones continúan con el rapero Ice Cube, que tiene la arena reservada para el juego por el campeonato de su nueva liga de básquetbol Big 3. Ice Cube dijo el jueves que está dispuesto a trasladar el partido a la cercana arena MGM Grand si el precio es adecuado.

