"Fracaso es cuando no lo intentás más"

La semana transcurrió y este viernes santo fue designado junto a Nereo Fernández como uno de los dos futbolistas rojiblancos que habló con los medios de prensa en el estadio 15 de Abril.





El tema volvió a ponerse sobre la mesa, a lo que Britez esta vez agregó: "Fracaso es cuando no lo intentas más, este es mi cuarto año en Unión, lo dije personalmente, un poco mas frío lo analice al tema, a mí me queda para rato en Unión y lo voy a seguir intentando, seguía caliente en San Juan después del partido, lo dije en un momento de calentura, es un fracaso mío, yo si no consigo el objetivo lo voy a seguir intentando".





Y a la hora de opinar sobre Defensa y Justicia, apuntó: "Es un Defensa que trabaja mucho la tenencia si bien antes era ofensivo ahora controla más la defensa y el mediocampo, tienen paciencia para manejar los tiempos, es un equipo que juega al fútbol , en los últimos partidos le faltó hacer goles, nosotros tenemos que trabajar el partido, nos gusta porque nos van a ganar en tenencia, lo mismo pasó con equipos que juegan así y aprovechamos porque tenemos jugadores rápidos que saben aprovechar los espacios".





Para más adelante, disparar: "No arriesgan como antes, ahora cuidan la pelota, lo tenemos a Gamba, a Franco, a Rulo, tenemos que estar concentrados en los lugares donde hay que estar para atacar, a mí y al equipo nos gusta cuando vienen a atacar y dejan espacios porque siempre nos fue bien"..









Emanuel Britez, a no dudarlo, es uno de los referentes que tiene el actual plantel de Juan Pablo Pumpido. Es hincha de Unión y sufre mucho cuando las cosas no salen. En ocasión del empate que obtuvo el equipo en San Juan ante San Martín, al defensor lo consultaron sobre si no se conseguía el objetivo de ingresar a una Copa Internacional. En ese momento, expresó "que sería un fracaso no lograrlo".