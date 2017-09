"Fui de mayor a menor y no pude detenerlo"

"Me jugó el 80 por ciento de los tiros a mi revés. No me dio demasiadas chances", explicó el campeón de la temporada 2009 del Abierto estadounidense. En más declaraciones a la señal de cable ESPN, el tenista argentino, que ascenderá a la posición 24 del ranking mundial ATP, admitió que "cuando bajé mi rendimiento, él (Nadal) estuvo siempre firme y eso empieza a desanimarte en forma inconciente", dijo.





Del Potro disputará a fines de mes la denominada Copa Laver (torneo de exhibición) en Praga y luego seguirá "en la gira europea", participando en dos torneos, antes de viajar hacia China para intervenir en sendos certámenes en Shenzhen (fines de setiembre) y Beijing (ATP 500, a principios de octubre).

Juan Martín Del Potro reconoció que sostuvo un rendimiento que fue "de mayor a menor" en el encuentro de semifinales que perdió ante el español Rafael Nadal, quien se clasificó para la definición del Abierto de tenis de los Estados Unidos (US Open), que se celebra en la ciudad de Nueva York. "Fui de mayor a menor, pero al final no pude detenerlo", se sinceró el tandilense, que cayó con parciales de 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2, en dos horas y media de juego en el estadio Arthur Ashe del complejo Flushing Meadows.