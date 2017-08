Gamba: "Le podemos ganar a cualquiera"

todos los técnicos que vinieron me bancaron.

Lo viví como hincha

Gustavo Priviteraprivitera.gustavo@diariouno.net.arLucas Emanuel Gamba (30) sigue recorriendo el sinuoso camino de la Primera A con temple. El ex Independiente Rivadavia viene de marcar un gol –lleva 19 desde que está en el Tatengue– en el triunfo 2-1 de su equipo, Unión de Santa Fe, sobre el difícil Lanús, por los 16avos de final de la Copa Argentina El delantero sanrafaelino, que surgió de Sport Club Quiroga, se mantuvo en la máxima categoría del fútbol argentino gracias a su trabajo y a su humildad. "Gracias a DiosSiempre tenés altibajos y el mantenerte es muy bueno. Estoy agradecido a mis compañeros y a los entrenadores", dijo.El ex Deportivo Maipú también afirmó: "Jugué de delantero, después de 8, de punta por la izquierda y ahora de media punta".De la salvación de la Lepra en la B Nacional opinó. ", como cualquier simpatizante que siempre hace fuerza para que al equipo le vaya bien. Hicieron una campaña espectacular. Seguí casi todos los partidos y es una lástima que no hayan podido pelear el campeonato hasta el final, pero lo más importante es que se mantuvo la categoría y es más que merecido", señaló.–Sí, gracias a Dios pude convertir, pero lo más importante es que pudimos ganar. Necesitábamos arrancar con el pie derecho porque no tuvimos una buena temporada y si le ganás a un rival tan duro como Lanús, mucho mejor.–El primer semestre fue bueno, pero el segundo no: nos costó mucho ganar y perdimos muchos puntos. Nos tocó perder uno de los clásicos. Eso acá se vive mucho y nos quedamos con mucha bronca. Este año con el cambio de cuerpo técnico se renovaron un poco las esperanzas.–Sí, ni hablar, lo que juega es impresionante, es un equipo que técnicamente es muy bueno, te maneja la pelota prácticamente todo el partido.–Todos conocemos los equipos de la B Nacional, son durísimos. A Morón lo conozco por medio de algunos de los chicos con quienes jugué, tiene jugadores bárbaros y un club muy grande. Nosotros no nos creemos menos que nadie y si queremos pelear la Copa, tenemos que ganarles a todos.–Es durísimo, porque arrancamos en cancha de ellos. Es un club que tuvo muchos problemas, pero sabemos el poderío y el plantel que tiene, y se está armando muy bien. Le podemos ganar a cualquiera.–Más que nada te cambia la mentalidad. No habíamos terminado bien anímicamente el torneo pasado y al llegar este cuerpo técnico con gente que tiene muchísimas ganas de trabajar, queremos afrontar el año de la mejor manera posible.–Nosotros más que nada jugábamos en la calle y en el polideportivo número 2, que lo tenía cerca de mi casa. Ahí pasábamos varias horas. Éramos como 20 que andábamos juntos para todos lados.