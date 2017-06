Germán Chiaraviglio pegó un gran salto hacia el Mundial

El santafesino Germán Chiaraviglio, de 30 años, se consagró este viernes por la tarde campeón sudamericano de salto con garrocha en Asunción , Paraguay, con una marca de 5,60 metros y se clasificó a su tercer Mundial de mayores de la IAAF, que tendrán Londres, Inglaterra, del 4 al 13 de agosto.









Una de las vías posibles que tenía el represente del Club Velocidad y Resistencia de acceder a la cita ecuménica era obtener el título, independientemente de lograr la marca mínima exigida de 5,70 metros. Entonces, sin necesidad, estuvo a punto de lograr los dos requisitos, porque con un solo salto de 5,30 metros ya se había quedado con la medalla de oro, cuando el único rival de cuidado, el brasileño Augusto de Oliveira, quedó sin marca en esta altura.





German 2.jpg Captura de video







En base a eso, el nacido en la Ciudad de Garay, manifestó: "No me iba a quedar conforme clasificando al Mundial con 5,30 metros y me sentí muy bien, sobretodo en 5,60, que es mi mejor marca del año".









German 4.jpg @munozbadillafotos



La serie de Chiaraviglio fue: 5,30 en el primer intento, 5,45 en el primero, 5,60 en el segundo e hizo dos intentos en 5,76 para batir su mejor registro personal de 5,75, logrado en los Panamericano de Toronto 2015. Segundo fue el colombiano Walter Viafara, con 5,10 metros, y tercero fue el santtotomesino Rubén Benítez, con 5 metros.





La Argentina sumó en esta jornada, dos medallas de oro: Federico Bruno y GermánChiaraviglio, una de plata con Germán Lauro en lanzamiento de disco y dos de bronce con Valeria Chiaraviglio y Rubén Benítez en salto con garrocha.





Fuente: CADA - UNO Santa Fe