Germán Chiaraviglio se codeará otra vez con los mejores

El santafesino Germán Chiaraviglio competirá este jueves en Zúrich, Suiza, en la 13ª y penúltima fecha de la de la Liga de Diamante, la competencia anual más importante de atletismo mundial, por quinta vez en su carrera, en su última actuación del año.





"Quiero hacer un buen torneo y poder estar cerca de una marca superior a la que hice en el Mundial de Londres, como 5,60. Ahí me quedó una espina por no haber saltado más y me gustaría superarme", afirmó desde Suiza. El 6 de agosto pasado, el representante del club Velocidad y Resistencia quedó eliminado de la cita ecuménica en Inglaterra, al fallar en su intento de superar la marca de 5,60 metros en la clasificación.





El santafesino, de 30 años y campeón del Sudamericano de Mayores en Asunción en junio pasado, con ese mismo registro, no pudo en los tres intentos y quedó 11º en su serie preliminar, sin lugar entre los 12 participantes que disputarán la final el próximo martes. El primer registro sorteado por Chiaraviglio fue 5,30 metros, en su segundo salto, y luego 5,45 en el primero, pero la siguiente marca fue el límite.





El nacido en la Ciudad de Garay disputó este año otras dos fechas de la Liga de Diamante: el 13 de mayo pasado no superó los 5,40 metros, con tres saltos nulos, en la segunda fecha, en Shanghai, China, y el 16 de julio, en Rabat, Marruecos, concluyó sexto.





Chiraviglio, 11º en los Juegos Olímpicos 2016 y 9º en el Mundial de Beijing 2015, venció en la 50ª edición del Campeonato Sudamericano de mayores, en Asunción, el 23 de junio pasado, con una marca 5.60 metros, y se clasificó al Mundial, ya que accedieron los ganadores de cada prueba, según estableció la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) para cada competencia.





"Hasta ahora fue un buen año por el título en el campeonato sudamericano y la clasificación al Mundial, aunque me hubiese gustado tener en Londres un resultado superior", admitió Chiaraviglio en otro tramo del diálogo. El santafesino ganó así por tercera vez el torneo sudamericano de mayores: fue oro en Lima 2015 (5,70) y Tunja, Colombia, 2006 (5,40); tres veces logró la medalla de plata: San Pablo 2007 (5,40); Buenos Aires 2011 (5,30) y Cartagena, Colombia, 2013 (5,40); y una la presea de bronce: Cali, Colombia, 2005 (5,10).





El argentino debutó en la Liga de Diamante en Doha, Qatar, 2015, y logró la medalla de bronce con una marca de 5,60, en la competencia que fue ganada por el griego Konstantinos Filippidis con 5,75. Y después compitió en Bruselas, Bélgica, en septiembre de 2015, en la que finalizó noveno luego de hacer tres saltos nulos en 5,55 metros, y Filippidis venció con 5,65. La Liga de Diamante, organizada por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), consta de catorce fechas que comenzaron en Doha, Qatar, el 15 de mayo y que finalizarán el 1 de septiembre en Bruselas, Bélgica.





Télam