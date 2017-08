Gustavo y Tomás, los Sandoval que llevan el gol en la sangre

Como ocurrió el pasado sábado frente a Rosario Central, en el cotejo ante Olimpo del año pasado Tomás saltó a la cancha para reemplazar a Nicolás Leguizamón y minutos después le tocó marcar un gol. Un debut soñado por donde se lo mire para este chico que en pocos días vivió tantas cosas.





sandoval padre e hijo 2.jpg Archivo UNO







Su papá Gustavo debutó con 21 años en Colón, pero siendo muy joven marcó goles fundamentales en la historia del club, quizás el más recordado ante Sporting de Cristal en Perú que le dio nada menos que la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores en 1998. Pero también otro que le convirtió a Alianza Lima que fue determinante para acceder a los octavos de final.





El Loco además convirtió un tanto en un Clásico como visitante que le permitió rescatar un empate luego de que el equipo estuviera perdiendo por dos goles. Fue una racha impresionantes en la cual en un mes y medio marcó siete goles en los primeros meses de 1998.





Luego del partido, Tomy Sandoval dijo: "Me dijeron entrá para hacer el gol y por suerte la pude empujar. Como siempre no te quedan muchas pelotas y por suerte se me dio"





Mientras que más adelante, sentenció: "Metimos en toda la cancha siempre, intentamos jugar, si no se puede hay que meter y lo hicimos".





Unos minutos más tarde, el Loco Sandoval, papá del actual atacante sabalero, fue consultado por el momento que está viviendo su hijo, y en diálogo con LT10 afirmó: "Estoy muy contento por el momento que está viviendo Tomás. A veces hablo con él porque es un chico muy tranquilo al que le da vergüenza hablar con las radios o la televisión porque no le gusta mucho".





Y sobre la historia de los Sandoval metiendo goles en Colón en pocos minutos en cancha, opinó: "Se viene a la memoria muchos momentos pero la verdad que veníamos hablando con un amigo y decíamos lo mismo, para mí está tocado por una varita mágica. Es una virtud que tiene y gracias a Dios pudo marcar el gol del empate. Estaba en la cancha y pensé que no iba a entrar más, el partido estaba trabado, 0-0, quedaba un cambio y creí que no iba a entrar más. Estamos muy contentos y él está muy feliz en este momento".

En diciembre de 1996 Gustavo Sandoval debutaba con la camiseta de Colón, en el triunfo ante Banfield por 6-0, en el Brigadier López. En abril de 2016 su hijo Tomás, con apenas 17 años, concretó su sueño de jugar por primera vez en el Sabalero pero además marcó ante Olimpo su primer gol. Cuestiones del destino que a veces son difíciles de explicar 20 años después.