"Hay que dar vuelta la página"

De más está decir que el plantel sabalero junto al cuerpo técnico comandado por Eduardo Domínguez están viviendo la mejor semana del año, luego de ganar el Clásico después de tanto tiempo. En consecuencia, el clima distendido que se respira les permitió trabajar en estos días con mayor libertad y esperar confiados en el partido del próximo domingo ante Lanús.

No obstante, todos son conscientes de que ahora el principal desafío es ratificar lo bueno que se hizo ante Unión frente a un adversario de mucha jerarquía como lo es el Granate. Por lo cual saben que de ninguna manera pueden quedarse con lo sucedido hace una semana y que deben seguir mejorando para ser un equipo confiable.

Con su habitual mesura y reflexión, Domínguez charló ayer con la prensa luego del entrenamiento matutino que se llevó a cabo en el predio y justamente pidió dejar atrás el partido con Unión para focalizarse en lo que vendrá.

"Hay que ganar el fin de semana y dar vuelta la página, porque lo otro ya es historia y para seguir escribiendo una hay que ganar el fin de semana. El Clásico ya es cosa del pasado, solo fueron tres puntos, no nos dieron seis. Desde ya se disfrutó mucho. La ciudad está muy contenta, los hinchas, por eso vamos a trabajar con la misma tranquilidad", aseguró el entrenador.

Respecto al partido del domingo dijo: "Este es un partido lindo para saber a lo que apuntaremos; si podemos hacerlo para arriba o no. Será una linda medida. Es un gran equipo y si ganamos, como tenemos pensando, nos prenderíamos en algo importante. Si no es así, veremos".

Desmenuzando al elenco que comanda Jorge Almirón, sostuvo: "Tienen otras variantes de juego, por lo cual vamos a tomar todas las precauciones que sean necesarias. También sabemos que tienen falencias y la idea pasará por acrecentarlas y aprovecharlas para obtener réditos. En pocas palabras, el objetivo es descubrir las pocas falencias que tienen".

En cuanto al balance por los dos partidos dirigidos en los que sumó un empate y un triunfo, expresó: "Fueron partidos totalmente diferentes. El detalle es que uno es un partido aparte, más allá de los análisis que se puedan hacer, porque están en juego muchas otras cosas. De esta manera, pretendemos que el equipo siga con la misma mentalidad que está asimilando, algo que por otra parte nos está gustando mucho como cuerpo técnico".

A lo largo del ensayo futbolístico que desarrolló el plantel, el DT puso en cancha a Fidencio Oviedo y Adrián Bastía. Cuando lo consultaron por este tema indicó: "Son dos posibilidades, están dentro del grupo y trabajando muy bien. Así que vamos a ver cuáles son las mejores opciones. Ambos están para jugar y los probamos en todo sentido, como alternativas o para ir de arranque. Nos estamos preparando para jugar contra uno de los mejores equipos de la Argentina".

Cuando se lo consultó si el plan de juego desplegado en el Clásico se puede repetir ante Lanús, en relación a no intentar salir jugando por abajo sino saltar líneas, respondió: "Todo va a depender del rival, porque todos los equipos tienen un funcionamiento diferente. Por lo cual, dependiendo de lo que plantee Lanús, vamos a plantear nosotros".

Sobre el esquema de juego (4-4-2) y la posibilidad de continuar o variarlo, opinó: "Ya lo dije mil veces, no me ato a un esquema, en consecuencia no hay inconveniente si debemos apelar a otro sistema".

Si bien no quiso confirmar la alineación que recibirá a Lanús el domingo desde las 16 y con el arbitraje de Facundo Tello, el equipo tendría una variante en relación al que ganó en el Clásico. Ante la expulsión de Iván Torres, Domínguez se inclinaría por el ingreso de Christian Bernardi, quien precisamente viene de cumplir una fecha de suspensión por la tarjeta roja que recibió ante Olimpo.

Así las cosas, la formación titular estaría conformada por: Broun; Ceballos, Conti, Ortiz y Rodríguez; Pereyra, Ledesma, Poblete y Bernardi; Leguizamón y Vera. El plantel trabajará hoy desde las 9 en el predio y mañana concentrará.