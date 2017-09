Heinze es el principal candidato a dirigir San Lorenzo

San Lorenzo está buscando entrenador para suceder al uruguayo Diego Aguirre, luego de la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Lanús, y el principal candidato a asumir el cargo es Gabriel Heinze.

El Gringo que ascendió a Argentinos Juniors a Primera División este año con una excelente campaña, se reunirá este lunes por la mañana con Matías Lammens, en lo que será el primer acercamiento con la dirigencia azulgrana.

El Ciclón juega este lunes por la noche ante Estudiantes, por la cuarta fecha de la Superliga, y el entrenador será Claudio Biaggio, quien dirige interinamente al primer equipo. Justamente, el Pincha tampoco tiene entrenador y también pretende contar con los servicios de Heinze.

El DT gusta por su gran trabajo en Argentinos: armó un equipo que fue sensación por su juego y se consagró campeón la temporada pasada en la B Nacional. El técnico también había laburado antes en Godoy Cruz, aunque ahí sus resultados no fueron tan buenos. Se trata de un entrenador joven (tiene 39 años) con amplia experiencia europea como jugador y que se formó con los entrenadores con tuvo a lo largo de su carrera.





Inclusive, Carlitos Tevez en su momento lo calificó como "el próximo Bielsa". Es un detallista, es de la escuela de Guardiola y Simeone que considera que el más mínimo detalle puede ser significativo. Además, pregona el buen trato de la pelota y el juego ofensivo: un cambio con respecto a la idea del uruguayo.





¿Por qué no sería simple su llegada del ex Bicho? Principalmente, a Heinze no le convence agarrar un plantel ya armado en el medio del torneo y antes de poder hacer una pretemporada. Además, deberá evaluar si en este momento quiere trabajar en el país.