"Hicimos historia pero queremos más"

Cosmos FC no para de sorprender. El benjamín de la Liga Santafesina se repuso de un inicio adverso ante Teodelina FC, para igualar 2-2 y sortear una nueva instancia, a partir de las conquistas de Emanuel Fassi y Leandro Mansilla.





El partido no terminó de la mejor manera por los desmanes que provocaron los hinchas locales tras la eliminación. Al respecto, Maximiliano Gariboldi charló en Mundo Deportivo (FM 91.9) y expresó: "No pudimos festejar como queríamos pero fue un momento difícil, feo, tratamos de pasarlo de la mejor manera como grupo, tratar de no armar escándalo y meternos en el vestuario para que no golpeen a nadie. Fueron 15' tensos, no lo esperábamos, no pasó nada grave, los familiares están todos bien, a medio camino pudimos relajarnos y festejar".





Y más adelante, el Mono agregó: "El partido fue tranquilo, algunos jugadores durante los 90 hablabamos pero es entendible que el fútbol es así, queda todo ahí adentro, con respecto a la hinchada había familiares y no notábamos que se iba a armar tanto revuelo, no entendieron la derrota y la adrenalida te lleva a que quieran usar los puños, nosotros nos portamos bien".





La clasificación de Cosmos en Teodelina







Pensando en lo que viene, el elenco santafesino se topará con Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto, dirigido por Mauricio Piersimone y candidato al ascenso. En este sentido, Gariboldi, aseveró: "Sabemos que tienen un gran técnico y manejan un capital importante, nosotros estamos trabajando para lograr cosas. Hay que tener bien dos líneas de cuatro bien paradas y acertar en los pases, haber si podemos hacer la diferencia allá, nuestras armas la tenemos adelante. Ojalá que estén las condiciones para jugar. Cuando se conocieron los grupos estábamos convencidos que dependía de nosotros, yo sabía que íbamos a llegar a esta instancia. Ya sabemos que hicimos historia pero apuntamos a más con el club ".