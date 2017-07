Hindú consiguió el tercer Nacional de Clubes consecutivo

Ocho veces ocho. Con autoridad, en un partido un tanto deslucido, pero plagado de emociones, Hindú se llevó su octavo título nacional (y el tercero consecutivo, por primera vez en la historia) tras vencer a Tala por 20 a 10.





Ambos protagonizaron un primer tiempo parejo en los primeros 40' al menos, desde el resultado, ya que la placa del entretiempo marcó 10-10 (un try convertido y un penal por lado), pero en el desarrollo, Tala tuvo más la pelota que su rival, aunque pudo aprovechar menos su utilización. Hindú, en cambio, fue más quirúrgico y más preciso en sus intervenciones ofensivas.





Hindu.jpg





Sin embargo en defensa, Don Torcuato hizo más penales y tuvo dos amarillas por sendas infracciones, lo que le facilitó a Tala posicionarse para jugar en campo rival, pero ese jugar en terreno ajeno no lo pudo reflejar en puntos aún con superioridad numérica durante 20'. Hindú llegó al try a través de una gran jugada colectiva de sus backs, mientras que Tala lo hizo sobre el mismo final de la etapa, después de un jugada desde el line. Ambos tries fueron de primera fase.





En la segunda mitad, el partido continuó casi tal como había finalizado la primera, con el conjunto cordobés tomando la iniciativa e Hindú intentando sacar provecho de la velocidad y ductilidad de sus hombres. Primero, Stefano Ambrosio, visiblemente golpeado, marró un penal factible que le hubiera dado la ventaja. Entonces luego, un penal de Tito Díaz Bonilla fue lo que alteró el tanteador allá por el minuto cincuenta y seis y desde allí, hasta el final, todo fue monopolizado por el conjunto torcuatense, que anotó un try a través de su pilar Martínez Sosa y aunque tuvo más situaciones favorables para sumar de a cinco, las mismas se vieron truncadas.





De todas maneras, la victoria parecía ya tener dueño desde aquel punto de inflexión que significó el try del primera línea de Hindú. Nuevamente, el conjunto de Torcuato se alza con un cetro que le calza como anillo al dedo y que lo pinta de cuerpo entero.





Hindu 3.jpg







Más detalles

En la final por la Permanencia en el Nacional de Clubes A, en Villa de Mayo, CUBA fue superior y le ganó a Old Resian de Rosario por 59 a 22. En relación al Nacional de Clubes B, en el Pasaje Gould, con el referato del santafesino Emilio Traverso, Atlético del Rosario superó a Jockey Club de Córdoba 36 a 22.

En cuanto al Torneo del Interior A, en barrio Urca, festejó La Tablada de Córdoba venció ajustadamente a Gimnasia y Esgrima de Rosario 25 a 23, mientras que por la permanencia, en Mendoza, Peumayén venció a San Ignacio de Mar del Plata 26 a 21.

Síntesis



Hindú Club: Mariano de la Fuente, Augusto Faraone y Pablo Henn; Nicolás Guisasola y Sacha Casañas; Lucas Zanetti, Lautaro Bravo y Gonzálo Delguy (capitán); Lucas Camacho y Santiago Fernández; Bautista Álvarez, Hernán Senillosa, Severiano Escobio, Sebastián Cancelliere y Joaquín Díaz Bonilla. Entrenadores: Juan de la Cruz y Nicolás Fernández Miranda.





Tala RC: Franco Brarda, José Escuti y Facundo Gigena; Marcos Lobato y Martín Freytes; José Basile, Aníbal Panceyra y Franco Cassutti; Rodolfo Ambrosio (capitán) y Nicolás Cantarutti; Franco Cuaranta, Stefáno Ambrosio, Juan Cuyaube, Germán Schulz y Guillermo Albrisi. Entrenador: Horacio Ambrosio.





Primer tiempo: 17' penal Díaz Bonilla (H); 28' try Cancelliere convertido por Díaz Bonilla (H); 31' penal Ambrosio (T) y 40' try Cuyaube convertido por Ambrosio.





Segundo tiempo: 18' penal Díaz Bonilla (H) y 30' try Martínez Sosa convertido por Díaz Bonilla (H).





Cambios: Bautista Ezcurra por Camacho, Agustín Schab por Zanetti, Juan Ignacio Martínez Soa por De la Fuente (Hindú); Manuel Garcón por Basile e Ignacio Albrisi por Ambrosio.





Cancha: CASI.





Árbitro: Federico Anselmi.