Histórica visita de Los Pumas a Esperanza

La ciudad de Esperanza vivió este miércoles una jornada inolvidable. Sucede que el entrenador Daniel Hourcade y los jugadores Emiliano Boffelli y Gonzalo Bertranou brindaron una capacitación a jugadores de Alma Juniors de Esperanza.





La actividad fue organizada en conjunto por la Unión Santafesina de Rugby, la Unión Argentina de Rugby y Santa Fe Producciones. En el predio ubicado a la vera de la ruta provincial 70, se llevó a cabo en primer término el programa Get Into Rugby, el cual estuvo a cargo del oficial de desarrollo de la USR, Ignacio Irigoyen; el director del Centro de Rugby, Guillermo Aguilera, y el apoyo de Ivo Trod, referente del plantel superior de la entidad esperancina.





Concurrieron algo más de 40 chicos que militan en las divisiones infantiles de Alma Juniors de Esperanza, y también alumnos y alumnas de séptimo grado de la escuela Normal de la ciudad cabecera del departamento Las Colonias, quienes disfrutaron y tuvieron su primer contacto con la pelota. Los ejercicios que se realizaron siempre se desarrollaron sin contacto, y sirve para atraer chicos a la práctica del rugby.





14617 F2 esp.jpg







Posteriormente, arribaron Hourcade, el rosarino Boffelli y el mendocino Bertranou, quienes fueron recibidos por las autoridades locales, encabezadas por la intendenta Ana Meiners; el presidente de la comisión central de Alma Juniors, Alejandro Marcuzzi; Sergio Pagnuco, encargado de la subcomisión de rugby; el presidente de la Unión Santafesina, Jorge Bruzzone; y autoridades locales y regionales.





El presidente de la subcomisión de rugby Pagnuco, explicó que "es un orgullo para nuestra institución contar con la presencia de estos representantes de nuestros Pumas, y agradecerles el haber venido a compartir con nosotros este grato momento. Debo destacar el apoyo de la UAR y la USR, que nos ha facilitado la llega a Esperanza de Hourcade y estos dos figuras de nuestro rugby".





"Quiero darle la bienvenida a estos integrantes de Los Pumas por visitar nuestra ciudad, ya que es un acontecimiento histórico para Esperanza, y en particular para Alma Juniors, que es una entidad que ha tenido un gran crecimiento" señaló la intendente Meineres.





14617 F1 ESP.jpg.jpg







A su turno, el entrenador Daniel Hourcade, explicó que "en primer lugar muchas gracias por el cálido recibimiento que me hicieron, la verdad que siempre en el interior es así. Venir a clubes, que no me gusta decir chicos, porque en realidad son clubes de rugby, ya que no importa el nivel, y lo que si vale es aprovechar este hermoso deporte, que no enseña tantas cosas".





"Hemos venido con estos dos chicos que el sábado pasado han debutado en Los Pumas contra Inglaterra, Emiliano Boffelli y Gonzalo Bertranou, por eso están acá, y me parece un reconocimiento para ellos también. La verdad que el rugby siempre ha sido de la misma manera, dar todo sin recibir nada cambio, y es lo que tratamos de devolver con esta visita a esta querida institución que tiene gente amiga", sostuvo el entrenador del seleccionado nacional.





pumas esperanza 3.jpg







Finalmente, destacó que "nuestra agenda es apretada pero es un placer estar acá en Esperanza, quiero decirles que no aflojen, que nada es fácil, que las cosas se consiguen con esfuerzo, y ustedes van por el buen camino. Ya he venido a Alma Juniors y ahora veo que siguen creciendo y eso muy importante"





Por último, Jorge Bruzzone, presidente de la Unión Santafesina de Rugby, destacó que "a la gente de Los Pumas quiero agradecerles por estar acá en Esperanza porque sabemos la apretada agenda que tienen. Espero que lo sepan aprovechar los que están adentro y afuera de la cancha. Estamos con la satisfacción de un club que ha crecido enormemente y del cual me siento parte. Los felicito a todos por el trabajo que están haciendo en equipo que es uno de los valores que el rugby nos transmite".





foto esperanza.jpg foto esperanza 2.jpg foto esperanza 3.jpg foto esperanza 4.jpg