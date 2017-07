Horas claves para el futuro de Germán Conti

Pero eso significó un cortocircuito con Silvio Villalba quien es el representante del marcador central y que en este caso no participó de esta negociación. Allí radica uno de los problemas dado que obviamente Carámbula pretende cobrar un dinero por acercar la oferta.





No obstante, en esta negociación y según las palabras de Carámbula restaba lo más importante y es que el entrenador del Zenit Roberto Mancini apruebe la compra del defensor sabalero. La prioridad para el club europeo en el rubro marcador central era el brasileño Rodrigo Caio que juega en el San Pablo.





Incluso el Zenit estaba dispuesto a pagar 18.000.000 de euros pero este martes Rodrigo Caio afirmó lo siguiente: "Lo único que puedo hablar es que no voy al Zenit. Lo que va a suceder en el futuro no lo sé. Como siempre hablo: dejo en las manos de Dios. Lo que ha de ser, será. Busco ayudar a los compañeros en el campo. La única propuesta que tuve fue del Zenit y no voy al Zenit ", declaró.





Así las cosas, Mancini se quedó sin su plan A y habrá que ver si eso ayuda para que acepte la llegada de Conti para reforzar la zona defensiva. Colón desea vender al jugador ya que en junio del 2018 vence su contrato y en consecuencia no quiere que le suceda lo mismo que ocurrió con Gerónimo Poblete. Y el propio Conti desea ser transferido, si no es Rusia posiblemente sea Italia. Pero lo que es prácticamente un hecho es que el Flaco ante River jugó su último partido con la camiseta rojinegra.

