Icardi llega a la Selección con la pólvora mojada

El argentino, Mauro Icardi , no pudo convertir este domingo en la victoria de Inter por 2 a 1 ante el débil Benevento, último en el Calcio, antes de sumarse al seleccionado argentino para la disputa de las dos últimas fechas de Eliminatorias Sudamericana para el Mundial Rusia 2018.El delantero fue titular en el equipo conducido por Luciano Spalletti y, por segundo encuentro consecutivo, se retiró con la foja en cero. Marcó por última vez el 19 de septiembre en el 1 a 1 frente al Bologna y luego no consiguió influir en el tanteador ante Genoa como local; lo mismo ahora como visitante en Benevento.Ante la ausencia forzada de Sergio Agüero, Icardi se perfila como uno de los titulares del combinado nacional de cara a los partidos ante Perú y Ecuador por las últimas dos fechas de la carrera a la próxima Copa del Mundo. Un doblete del croata Marcelo Brozovic le dio la victoria por 2 a 1 al conjunto Neroazzurro sobre el recién ascendido, que descontó gracias a Marco D'Alessandro y no pudo evitar su séptima caída en fila.Por otra parte, en un duelo con total protagonismo argentino, Fiorentina se puso en ventaja con un gol de Giovanni Simeone, pero Chievo Verona remontó la desventaja inicial para ganarle 2 a 1 con un doblete de Lucas Castro. El hijo mayor del Cholo abrió el marcador para el Viola, en el que también fue titular el defensor Germán Pezzella (convocado por Sampaoli), a los 6' de la parte inicial; pero Lucas Castro, ex Gimnasia La Plata y Racing, lo igualó a los 25' de la misma etapa y puso cifras definitivas al minuto del segundo tiempo.En el estadio San Paolo, Napoli goleó por 3 a 0 al Cagliari, gracias a los goles del eslovaco Marek Hamsik, el belga Dries Mertens y el senegalés Kalidou Koulibaly, y sumó su séptima victoria en igual cantidad de partidos ligueros. Con su gol, Hamsik quedó a uno de igualar el récord de Diego Maradona , que con 115 tantos es el máximo artillero de la historia del club.En el Estadio Olímpico de Roma, Lazio, con un doblete del español Luis Alberto, otro de Marco Parolo y goles del holandés Stefan de Vrij y Ciro Immobile, de penal, remontó un resultado adverso ante Sassuolo, que se había puesto en ventaja merced a un penal convertido por Domenico Berardi. Además, Torino, que contó con los ingresos de Cristian Ansaldi a los 20' del primer tiempo y Lucas Boyé a los 26' del segundo, igualó 2 a 2 con Hellas Verona, que tuvo como titular a Bruno Zuculini, quien fue expulsado en el séptimo minuto de tiempo adicionado, mientras que Spal empató 1-1 con Crotone (Mariano Izco ingresó para jugar el último minuto).