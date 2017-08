Independiente buscará empezar con el pie derecho ante el necesitado Huracán

Independiente , uno de los aspirantes al título, recibirá este sábado en Avellaneda a Huracán , que luchará por mantener la categoría, en el debut de ambos en la Superliga. El partido se jugará, desde las 20.05, en el estadio Libertadores de América, contará con el arbitraje de Patricio Loustau y será televisado por Fox Sports 2 (en transmisión estándar) y Fox Sports Premium (en HD para los que contrataron el pack fútbol).









El conjunto de Avellaneda llega como favorito, porque tiene un invicto de ocho encuentros de local, producto de dos victorias y seis empates, y el Globo arrastra una racha adversa de tres derrotas consecutivas fuera de Parque de Los Patricios. Además la última vez que Independiente perdió en su estadio frente a Huracán fue en el torneo Apertura 2002 (4-0) y luego se impuso en los seis partidos siguientes.









Más allá de las estadísticas, el técnico del Rojo, Ariel Holan, apostará nuevamente a un 4-2-3-1 para ganar en el debut y dejar atrás la derrota del martes pasado ante Atlético Tucumán por 1-0, de visitante, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo el entrenador realizará tres cambios: Jonás Gutiérrez, uno de los refuerzos, reemplazará a Diego Rodríguez; Martín Benítez a Gastón Togni y Leandro Fernández ingresará por Lucas Albertengo.





Las modificaciones obedecen a que Independiente no tuvo ni fútbol ni profundidad en la caída frente a Atlético Tucumán. Por tal motivo la dirigencia inscribió anoche a tres delanteros colombianos: Leonardo Castro, de 25 años, Felipe Pardo, de 27, y Marlos Moreno, de 20.





En tanto, el director técnico de Huracán, Gustavo Alfaro, no definió el equipo, porque espera la habilitación del marcador central paraguayo Saúl Salcedo. En caso de que no llegue, Carlos Matheu, otro de los refuerzos, acompañará a Hugo Nervo en la zaga central. Lo que sí es un hecho es que debutarán Christian Chimino como lateral derecho y que en la delantera habrá un regreso muy esperado, el de Ramón Ábila, quien formará dupla con el debutante Fernando Coniglio. Alfaro no contará con el suspendido Mauro Bogado ni con los lesionados Federico Mancinelli, Pablo Álvarez, Mariano González, Patricio Toranzo y el ecuatoriano Julio Angulo.





Probables formaciones





Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Fernando Amorebieta y Nicolás Tagliafico; Jonás Gutiérrez y Nery Domínguez; Maximiliano Meza, Martín Benítez y Ezequiel Barco; Leandro Fernández. DT: Ariel Holan.





Huracán: Marcos Díaz; Christian Chimino, Hugo Nervo, Carlos Matheu o Sául Salcedo y Carlos Araujo; Ignacio Pussetto, Lucio Compagnucci, Lucas Villalba y Alejandro Romero Gamarra; Ramón Ábila y Fernando Coniglio. DT: Gustavo Alfaro.





Árbitro: Patricio Loustau.





Estadio: Libertadores de América.





Hora de inicio: 20.05.





Televisa: Fox Sports 2 (en transmisión estándar) y Fox Sports Premium (en HD para los que contrataron el pack fútbol).