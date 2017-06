Independiente llegará a Santa Fe sin Gigliotti

Independiente no tuvo tiempo para descanso alguno y después del empate ante Olimpo regresó este martes por la mañana a la actividad, ya que necesita enfocarse en ganar los dos compromisos que le restan para conseguir atesorar el objetivo de ingresar a la Copa Libertadores. De cara al viaje a Santa Fe para medirse contra Unión , el entrenador, Ariel Holan, no contará con Emmanuel Gigliotti, pero podrá sumar a Diego Rodríguez, quien cumplió la fecha de suspensión, y reemplazaría a Walter Erviti.





El plantel se dividió en dos grupos para comenzar con los trabajos. En uno estuvieron quienes vieron acción en el empate ante Olimpo y se abocaron a ejercicios regenerativos. El resto se vio afectado a movimientos tácticos y también analizaron lo sucedido en el encuentro ante el aurinegro.









Pensando en el choque ante el Tate del jueves, a las 21.30, Holan implementaría una variante y la misma sería el ingreso del Torito Rodríguez, cumplió la suspensión por cinco amarillas) en lugar de Erviti. Emmanuel Gigliotti continuará al margen debido a su pubalgia y en la lista de concentrados aparece Leandro Fernández pese a que aún no tiene el OK para jugar ya que no se publicó en el boletín oficial.





En tanto, la nómina de concentrados la integran: Arqueros: Martín Campaña y Gonzalo Rehak; Defensores: Fabricio Bustos, Alan Franco, Juan Sánchez Miño, Damián Martínez, Gustavo Toledo, Nicolás Tagliafico. Mediocampistas: Nery Domínguez, Walter Erviti, Domingo Blanco, Julián Vitale, Diego Rodríguez, Maximiliano Meza y Ezequiel Barco. Delanteros: Lucas Albertengo, Gastón Togni, Emiliano Rigoni, Martín Benítez y Leandro Fernández. El plantel retomará la actividad hoy por la tarde en Villa Dominico y mañana emprenderá el periplo con destino a Santa Fe, donde se alojará en el Hotel Scala a la espera del encuentro.





Fuente: Diario Popular.