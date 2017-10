Independiente pretende estirar su grato presente ante Patronato

Independiente, que viene de golear a Nacional de Paraguay de visitante y está a un paso de ser semifinalista de la Copa Sudamericana , recibirá a Patronato de Paraná, cuya prioridad es mantener la categoría, con un equipo integrado por sus mejores elementos para seguir sumando victorias, en uno de los cotejos a jugarse este domingo por 7ª fecha de la Superliga. El partido tendrá como escenario al estadio Libertadores de América, desde las 20.20, con el arbitraje de Juan Pablo Pompei y televisado por Fox Sports Premium.





Mucha euforia en la Avellaneda, ya que la goleada 4-1 en Asunción ante el Nacional paraguayo lo dejó prácticamente en la semifinal de la Sudamericana, esperando a Racing o Libertad, también de Paraguay. A ello se le agregan dos éxitos en línea (Vélez y Chacarita) a nivel local. Más allá de la goleada alcanzada en Paraguay, en donde alcanzó una contundencia que le estaba faltando, el equipo del DT Ariel Holan busca una regularidad que todavía no halló, porque -a veces- peca de demasiado vertiginoso.





El Rojo tiene 10 unidades en la Superliga, a ocho de un Boca que goza de un ciento por ciento de eficacia. El elenco de Avellaneda no quiere alejarse de una probable pugna por los primeros puestos, de allí que los tres puntos ante Patronato son más que necesarios. El desquite ante Nacional tendrá lugar el jueves próximo y con la diferencia obtenida, Holan podrá darse el lujo de poner lo mejor ante los entrerrianos, cuando se esperaba un equipo con muchos suplentes.









No obstante, Holan no arriesgará a Martín Benítez, quien ya está repuesto de una sobrecarga muscular en el gemelo derecho que le impidió formar parte del equipo que ganó en Asunción. También regresará en la defensa Nicolás Tagliafico, quien no estuvo ante Nacional, por una suspensión.









Por su parte, Patronato perdió con San Martín de San Juan en el debut. Después el equipo que dirige Juan Pablo Pumpido resurgió con tres victorias seguidas ante Argentinos, Tigre y Atlético Tucumán, pero más tarde cayó en picada con las sucesivas caídas ante Talleres y Boca . El equipo entrerriano posee un promedio de 1,211 y sólo Huracán (con 1,158), lo separa del grupo de los cuatro equipos que hoy están descendiendo, núcleo integrado por Olimpo, Temperley, Arsenal y Chacarita.









En Patronato habría dos cambios para visitar al Rojo, con respecto al equipo que cayó ante el líder Boca, con Rodrigo Migone por Marcelo Guzmán y el paraguayo Alberto Contrera por el uruguayo Adrián Balboa.









El historial es muy escueto y está compuesto por sólo dos partidos: el 19 de marzo de 2016, Independiente ganó 2-1 de local y en abril pasado se impuso el de Avellaneda por 5-0, pero en Paraná.





Probables formaciones

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Gastón Silva, Nicolás Tagliafico y Juan Sánchez Miño; Diego Rodríguez y Nicolas Domingo; Jonás Gutiérrez, Ezequiel Barco y Maximiliano Meza; Lucas Albertengo. DT: Ariel Holan





Patronato: Sebastián Bértoli; Rodrigo Arciero, Renzo Vera, Luca Sosa y Lucas Márquez; Rodrigo Migone, Martín Rivero, Damián Lemos y Blas Cáceres; Alberto Contrera; Sebastián Ribas. DT: Juan Pablo Pumpido.





Cancha: Independiente

Arbitro: Juan Pablo Pompei.

Horario: 20.20

Televisa: Fox Sports Premium.