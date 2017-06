Inglaterra llegó a Santa Fe y ya se prepara para enfrentar a Los Pumas

El seleccionado de rugby de Inglaterra arribó este jueves al mediodía al aeropuerto de Sauce Viejo, en un vuelo de la compañía Austral y, en medio de un importante operativo de seguridad implementado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Luego, acompañado por efectivos de la Policía de Santa Fe, fueron trasladados hasta el hotel Intertower, donde quedaron alojados a la espera del test match del próximo sábado.





En su llegada, el team security de los británicos, Jonathan Thomas; y el jefe de prensa, Gareth Mills, estuvieron al cuidado, pero permitieron con los pocos medios de prensa puedan trabajar con comodidad; además, la delegación fue recibida por el director del Aeropuerto de Sauce Viejo, David Giavedoni, coordinadores y enlaces de la empresa Santa Fe Producciones. Muchos fanáticos de la ovalada se dieron cita al arribo a la capital provincial, al igual que al lugar de alojamiento, donde con buena onda firmaron algunos autógrafos.









La escuadra británica dará a conocer esta tarde la alineación para jugar frente a Los Pumas , al cual viene de ganarle en la provincia de San Juan por 38-34. El entrenador australiano, Eddie Jones, atenderá a los medios de comunicación en el hotel, al igual que algunos jugadores del plantel visitante. A las 19.30, el head coach del Rose Team, junto al capitán Dylan Hartley, participarán de la conferencia de prensa de lanzamiento del test match, la cual se llevará a cabo en el Patio de la Cervecería Santa Fe, en el corazón de barrio Candioti.





El plantel, que llegó cerca de las 14 a Sauce Viejo, está conformado por: Will Collier, Ellis Genge, Paul Hill, Matt Mullan y Harry Williams (primeras líneas); Luke Cowan Dickie y Dylan Hartley (capitán, hoocker); Charlie Ewels, Nick Isiekwe y Joe Launchbury (segundas líneas); Don Armand, Ben Curry, Chris Robshaw, Tom Curry, Mark Wilson, Tom Wood (alas); y Nathan Hughes (octavo).









También arribaron: Danny Care y Jack Maunder (medio scrum); George Ford, Piers Francis y Alex Lozowski (medio apertura); Ollie Devoto, Sam James, Harry Mallinder, Joe Marchant y Henry Slade (centros); Marland Yarde, Denny Solomona, Jonny May, Nathan Earle y Joe Cokanasiga (wingers); Mike Brown (full back).





El medio scrum de Inglaterra, Danny Care, cree que para la revancha Los Pumas buscarán jugar un estilo de rugby similar al del fin de semana pasado. "Estamos tratando de implementar y mejorar un juego no estructurado, pero ello requiere de mucho trabajo. Si observamos a los All Blacks, la mayoría de sus tries vienen de un juego no estructurado y son el mejor equipo del mundo, porque aprovechan las oportunidades que disponen".





"Si no nosotros podemos desarrollar ese modelo de juego y buscar perfeccionar ese sistema, creo que podemos acercarnos a ese objetivo de ser el equipo número uno del mundo", señaló el 9 británico.