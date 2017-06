Inglaterra volvió a ganarle a Los Pumas en un partidazo en Santa Fe

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas cayó frente a Inglaterra 35-25, ante casi 30.000 espectadores, en el segundo cotejo de la serie de la ventana internacional de junio. El test match se concretó en el estadio Brigadier López, con el arbitraje del irlandés John Lacey.





Argentina cometió algunos errores importantes, con problemas en el line out y en el scrum, lo cual dificulta la obtención. Hubo poco tapping y el maul no fue de lo más eficiente. Al equipo le falta algo de madurez, un poco de frustración, por los momentos en los que se falla. Inglaterra, con diez jugadores menos de jerarquía, supo ganarle con claridad a los dueños de casa. Con muchas cuestiones para corregir, sobre todo tratando de mejorar ante Georgia, la semana próxima en Jujuy.









El desarrollo

Una infracción de Landajo al ocho visitante, hubo penal para la visita, el santiagueño Leguizamón pidió no silbar, y Ford siguió sumando con el pié. En los primeros minutos las situaciones de contacto fueron muy duras, con un elenco británico muy duro en el uno a uno. Una infracción en el scrum por parte de los ingleses, terminó con un penal para los anfitriones, que le permitió al apertura argentino igualar mediante la intervención del TMO porque el envío había dejado dudas.





El aliento del público, y la actitud del maul argentino, una manito de un jugador inglés, terminó con otro penal para Argentina, que nos desperdició el back tucumano, que dejó el marcador 13-10 en favor de los locales. En los primeros tramos del partido, Argentina demostró ser eficiente en el scrum, y tuvo más la pelota en su poder.





Entre Noguera Paz y Lavanini encerraron al capitán británico, quién provocó un penal, que Sánchez no logró convertir. Los Pumas apostaban al pié porque el desgaste era mucho, y así lo determinó el capitán Crevy. El equipo británico en casi 25 minutos, ya había cometido 5 penales, contra los siete cometidos en San Juan.





Los ingleses lograron igualar en el marcador, ya que un kick de la visita aisló a Boffeeli, no soltó la pelota, y el apertura visitante puso las cosas 13-13, muy efectivo el jugador de Leicester. En la salida siguiente, un pelota en el aire que consiguió Brown, se juntó con Francis que no pudo ser frenadom llegó al try y puso el marcador 18-13, en favor de los británicos.





Un arranque del rosarino De la Fuente, logró conservar la pelota, llegó el apoyo, y en la siguiente Moyano recuperó la pelota, pero hubo una pantalla de Lavanini, que dejó a los argentinos con las manos vacías. Así fue el cierre del primer tiempo. Con triunfo de la visita parcialmente 18-13.





El complemento

En el arranque del complemento, Inglaterra fue demostrando que la fórmula para quebrarlo no era posible. Argentina perdió otra vez algunas pelotas de calidad, sobre todo en situaciones de ataque. Momentos de intemperancia entre argentinos e ingleses, por un tackle alto a un jugador local, fue el momento de mayor reprobación para el árbitro irlandés por no haber sancionado con tarjeta al británico. La defensa de los europeos fue muy eficiente, y los dueños de casa fueron un poco desorganizados cuando tuvieron la pelota. Un error de los ingleses, aprovechado por Matera, un buen kick, la pelota le picó bien, llegó al try, y puso las cosas igualadas en 18.





Inglaterra no perdona. Ante un error del rival, lo aprovecha, y así lo sufrieron los argentinos. Parecía que se venía el ataque argentino, pero el medio scrum visitante la interceptó, nadie lo alcanzó y llegó otro ensayo de los británicos que dejaron las cosas 25-18. Fue un verdadero balde de agua fría para los anfitriones. Aunque en la siguiente acción intentó Lezana, descargó en De la Fuente, que ante la salida del tackleador descargó en el rosarino Boffelli que llegó y logró marcar en el ingoal contrario.









Con paciencia para manejar el maul y line out, Inglaterra pasó al frente tras un ensayo conseguido por el ingresado Collier. Una lástima porque todo se produjo por un error en el line out argentino. Mucho público, mucho entusiasmo, pero no supo manejar los tiempos, y no logró tomar la iniciativa. Inglaterra fue superior y ganó bien.





Síntesis

Los Pumas 25- Inglaterra 35

Los Pumas: Lucas Noguera Paz, Agustín Creevy (capitán) y Enrique Pieretto; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Javier Ortega Desio y Juan Manuel Leguizamón; Martín Landajo y Nicolás Sánchez; Emiliano Boffelli, Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando, Ramiro Moyano y Joaquín Tuculet.

Entrenador: Daniel Hourcade

Inglaterra: Elis Genge, Dylan Hartley (capitán) y Harry Williams; Charlie Ewels y Joe Launchbury; Chris Robshaw, Sam Underhill y Nathan Hughes; Danny Care y George Ford; Jonny May, Piers Francis, Henry Slade, Marland Yarde y Mike Brown.

Entrenador: Eddie Jones.

Primer tiempo: 4´ try Charlie Ewells convertido por George Ford, 7´try Joaquín Tuculet convertido por Nicolás Sánchez, 9´ penal George Ford, 14´ penal Nicolás Sánchez, 18´ penal Nicolás Sánchez, 29´penal George Ford, 32´try Piers Francis,

Segundo tiempo: 5´ penal Nicolás Sánchez, 11´ try Pablo Matera, 15´try Danny Care convertido por George Ford, 18´try Emiliano Boffelli convertido por Nicolás Sánchez, 23´ try Will Collier convertido por George Ford, 33´drop George Ford.

Cambios en Argentina: Nahuel Tetaz Chaparro por Enrique Pieretto, Guido Petti por Matías Alemanno, Ramiro Herrera por Lucas Noguera Paz, Tomás Lezana por Pablo Matera, Juan Manuel Hernández por Nicolás Sánchez, Julián Montoya por Agustín Crevy, Bertranou por Martín Landajo y Matías Moroni por Emiliano Boffelli.

Cambios en Inglaterra: Will Collier por Sam Underhill, Alex Lozowski por Piers Francis, Denny Solomona por Henry Slade.