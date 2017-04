Jaguares cayó ante Lions

En Ellis Park de Johannesburgo y por la 9ª jornada del Súper Rugby que organiza la Sanzaar, el combinado nacional, Jaguares , cayó este viernes frente a Lions de Sudáfrica por 24-21.









Los conducidos por el rosarino Raúl Pérez tuvieron una buena actuación en el cierre de esta gira por tierras sudafricanas. Arrancó con mucha concentración en uno de los partidos más complicados del fixture. A poco del kick off llegó un try de Orlando que puso a los argentinos en ventaja, pero la respuesta de los locales no se hizo esperar y por eso, con ensayos de Vorster y Mapoe, se fueron al descanso ganando por 14-7.





Jaguares 2.jpg Parejo. Pese a la derrota, el elenco nacional dio batalla hasta el final.











En el complemento, Jaguares salió decidido a buscar la victoria; la reacción fue muy buena, porque logró pasar al frente en el marcador, a partir de los ensayos de Báez y Petti. Los dueños de casa no se dieron por vencidos e igualaron el marcador en 21 puntos, tras un try de Ackermann. En el epílogo del encuentro, una infracción de los visitantes provocó que el apertura, Elton Jantjies, aproveche la oportunidad que dispuso.









En cuanto a lo que viene, el elenco nacional recibirá a Sharks el próximo sábado, a las 16.30, en el estadio José Amalfitani de Vélez, Luego, el 6 de mayo recibirá a Sunwolves, el 13 a Force y, el 27, a Brumbies (todos las 18.30).









"Mejoramos mucho, jugamos mejor que como lo habíamos hecho en los partidos anteriores de la gira. Nos vamos amargados por la derrota, pero creo que estamos mejorando mucho en el juego y eso se está notando", explicó el tercera línea, Benjamín Macome.





Síntesis

Lions: Corne Fourie, Armand van der Merwe y Johannes Jonker; Andries Ferreira y Franco Moster; Jaco Kriel, Ruan Ackermann y Warren Whieteley (capitán); Ross Cronje y Elto Jantjies; Courtnall Skosan, Harold Vorster, Lionel Mapoe, Madosh Tambwe y Andries Coetzee.





Jaguares: Lucas Noguera Paz, Agustín Creevy (capitán), Ramiro Herrera; Guido Petti, Marcos Kremer; Tomás Lezana, Rodrigo Báez, Benjamín Macome; Felipe Ezcurra, Nicolás Sánchez; Bautista Ezcurra, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Santiago Cordero y Ramiro Moyano.





Cambios: Pablo Matera por Lezana, Gonzalo Bertranou por Felipe Ezcurra, Enrique Pieretto por Herrera, Santiago García Botta por Noguera Paz, Emiliano Boffelli por Cordero, Roberto Tejerizo por Crevy, Díaz Bonilla por Sánchez e Ignacio Larrague por Kremer.





Primer tiempo: 5' Try Orlando, convertido por Sánchez (J); 10' Try Vorster convertido por Jantjies (L); y 20' Try Mapoe convertido por Jantjies (L).





Resultado parcial: Lions 14-Jaguares 7.





Segundo tiempo: 5' Try Báez convertido por Sánchez (J); 11' Try Petti convertido por Sánchez (J); 21' Try Ackermann convertido por Jantjies (L); y 37' Penal Jantjies (L).